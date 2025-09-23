Ο Δήμος Αγρινίου και η Τριχωνίδα ΑΕ παρουσιάζουν την έκδοση «Τόπου Γεύσεις» σε μία μοναδική εκδήλωση

Ο Δήμος Αγρινίου και η Τριχωνίδα ΑΕ προσκαλούν σε μία ξεχωριστή εκδήλωση παρουσίασης της θεματικής έκδοσης «Τόπου Γεύσεις», με δράσεις γευσιγνωσίας και προβολή των τοπικών προϊόντων της περιοχής.

Η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Αγρινίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, σας προσκαλούν στην εκδήλωση παρουσίασης της θεματικής έκδοσης: «Τόπου Γεύσεις»

Η Έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:15 στη Δημοτική Γλυπτοθήκη της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

Γεώργιος Παπαναστασίου

Πρόεδρος του Δ.Σ & της ΕΔΠ του CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:15 - 19:30 : Προσέλευση

19:30 - 19:40 : Σύντομος Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αγρινίου και Πρόεδρο της Τριχωνίδα ΑΕ, κο Γεώργιο Παπαναστασίου

19:40 - 19:50 : Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων

19:50 - 20:00 : Παρουσίαση της Έκδοσης «Τόπου Γεύσεις»

Ομιλητής: κος Χάρης Καφρίτσας,

Γενικός Διευθυντής της Τριχωνίδα Α.Ε.

20:00 - 20:10 : Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Τριχωνίδα Α.Ε

(προβολή βίντεο αποτελεσμάτων)

20:10 - 21:00 : Δράσεις Γευσιγνωσίας και Επίδειξη Συνταγών με βάση τα τοπικά προϊόντα της περιοχής

Συντονισμός Εκδήλωσης:

κος Βασίλης Φωτάκης

Αντιδήμαρχος Δήμου Αγρινίου & Δ/νων Σύμβουλος της Τριχωνίδα Α.Ε.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο οδηγός «Τόπου Γεύσεις» θα διανέμεται δωρεάν

Δείτε την αφίσα:

Έργο εξωφύλλου: Χρήστος Γαρουφαλής, «Κλαδάκι ελιάς», λάδι σε ξύλο ελιάς, 16x66 εκ.