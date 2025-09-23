Ο Δήμος Αγρινίου και η Τριχωνίδα ΑΕ παρουσιάζουν την έκδοση «Τόπου Γεύσεις» σε μία μοναδική εκδήλωση
Ο Δήμος Αγρινίου και η Τριχωνίδα ΑΕ προσκαλούν σε μία ξεχωριστή εκδήλωση παρουσίασης της θεματικής έκδοσης «Τόπου Γεύσεις», με δράσεις γευσιγνωσίας και προβολή των τοπικών προϊόντων της περιοχής.
Η ανακοίνωση:
Ο Δήμος Αγρινίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, σας προσκαλούν στην εκδήλωση παρουσίασης της θεματικής έκδοσης: «Τόπου Γεύσεις»
Η Έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:15 στη Δημοτική Γλυπτοθήκη της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς.
Ο Δήμαρχος Αγρινίου
Γεώργιος Παπαναστασίου
Πρόεδρος του Δ.Σ & της ΕΔΠ του CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
19:15 - 19:30 : Προσέλευση
19:30 - 19:40 : Σύντομος Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αγρινίου και Πρόεδρο της Τριχωνίδα ΑΕ, κο Γεώργιο Παπαναστασίου
19:40 - 19:50 : Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων
19:50 - 20:00 : Παρουσίαση της Έκδοσης «Τόπου Γεύσεις»
Ομιλητής: κος Χάρης Καφρίτσας,
Γενικός Διευθυντής της Τριχωνίδα Α.Ε.
20:00 - 20:10 : Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Τριχωνίδα Α.Ε
(προβολή βίντεο αποτελεσμάτων)
20:10 - 21:00 : Δράσεις Γευσιγνωσίας και Επίδειξη Συνταγών με βάση τα τοπικά προϊόντα της περιοχής
Συντονισμός Εκδήλωσης:
κος Βασίλης Φωτάκης
Αντιδήμαρχος Δήμου Αγρινίου & Δ/νων Σύμβουλος της Τριχωνίδα Α.Ε.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο οδηγός «Τόπου Γεύσεις» θα διανέμεται δωρεάν
Δείτε την αφίσα:
Έργο εξωφύλλου: Χρήστος Γαρουφαλής, «Κλαδάκι ελιάς», λάδι σε ξύλο ελιάς, 16x66 εκ.