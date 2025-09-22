Ο Δήμος Αγρινίου για την έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου στη Δημοτική Αγορά

Στην πρόσφατη ετήσια έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου όπου παρουσιάστηκαν τα έργα της περυσινής χρονιάς από τα τμήματα ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας, φωτογραφίας, αρχιτεκτονικού σχεδίου και προετοιμασίας για την Α.Σ.Κ.Τ. αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγρινίου.

Στην ανακοίνωση τονίζεται:

Μαθητές, γονείς και φίλοι των εικαστικών γέμισαν την Παλαιά Δημοτική Αγορά (πλατεία

Δημάδη), για να απολαύσουν τα έργα των σπουδαστών στο καθιερωμένο εικαστικό

ραντεβού του φθινοπώρου. Τα έργα αυτά, με το σχέδιο και τα χρώματά τους, αποπνέουν

ταλέντο, φαντασία και αισιοδοξία.

«Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την τέχνη για να εκφράζεται δημιουργικά, για να δίνει μορφή

στον εσωτερικό του κόσμο, στα συναισθήματά του, στα όνειρα και τους οραματισμούς

του», δήλωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου, κ. Μαρία Παπαγεωργίου.

Και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό βλέπουμε ότι ακόμη και οι ενήλικες ανακαλύπτουν τι τους

ευχαριστεί και τι τους εκφράζει, και έρχονται με χαρά στα τμήματα του Δήμου Αγρινίου.

Την ίδια φροντίδα δείχνουν και οι γονείς, που ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να ασχολούνται

με δραστηριότητες, είτε αθλητικές είτε καλλιτεχνικές. Έτσι, τα παιδιά ανακαλύπτουν την

κλίση τους στη μουσική, στη ζωγραφική, στη γλυπτική, στην αγγειοπλαστική ή στον χορό.

Από τη δική μας πλευρά, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε, με το χαμηλότερο δυνατό

κόστος, να προσφέρουμε μαθήματα υψηλής ποιότητας. Επιλέγουμε εξαιρετικούς

δασκάλους που με τη γνώση και την αγάπη τους για την τέχνη εμπνέουν μικρούς και

μεγάλους μαθητές.

Συνεπείς και φέτος στο ραντεβού μας, εγκαινιάζουμε αυτήν την όμορφη έκθεση με τα πιο

αξιόλογα έργα της περασμένης χρονιάς. Είναι μια γιορτή δημιουργίας που αξίζει να

επισκεφθείτε, γιατί κάθε έργο κρύβει πίσω του κόπο, ταλέντο και αγάπη.

Με την ευκαιρία των εγκαινίων, αλλά και με τη χαρά ότι η έκθεση σηματοδοτεί την έναρξη

της νέας χρονιάς, ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και δασκάλους μια καλή, δημιουργική

και εμπνευσμένη καλλιτεχνική χρονιά».

Ο κ. Χρήστος Γαρουφαλής, καλλιτεχνικός διευθυντής του Εργαστηρίου, σημείωσε:

«Πάντοτε πίστευα πως η τέχνη αποτελεί υγιή διέξοδο στα σημερινά αδιέξοδα και όχι είδος

πολυτελείας, όπως συχνά διακηρύσσεται. Το αποψινό πολύχρωμο πανηγύρι είναι μια

απόδειξη. Κυρίως, όμως, είναι η ηθική ανταμοιβή των προσπαθειών των διδασκόντων:

Μαρίας Μαχαλιώτη και Βίκυς Μίχου (παιδικά τμήματα ζωγραφικής), Δημήτρη Στούμπου

(εφηβικά τμήματα ζωγραφικής), Χριστίνας Μπλιθικιώτη (ζωγραφική ενηλίκων & σχεδίου

για Α.Σ.Κ.Τ.), Σπυριδούλας Τσιρώνη (αγιογραφία), Σάνας Στυλιαρά (αρχιτεκτονικό σχέδιο),

Στέλλας Γιακουμάτου (κεραμική) και Θέμη Ζαχρήστου (φωτογραφία). Τους ευχαριστώ

ιδιαίτερα για τη συνεργασία. Φυσικά, συγχαίρω τους μαθητές και σπουδαστές όλων των

ηλικιών, που το ταλέντο τους κάθε χρόνο μας εκπλήσσει ευχάριστα. Τέλος, είμαι ευγνώμων

στους γονείς, οι οποίοι, παρά τις δυσκολίες, επιμένουν να μας εμπιστεύονται, επιλέγοντας

το Εικαστικό Εργαστήρι για την εικαστική μόρφωση των παιδιών τους».

Διάρκεια έκθεσης έως 25/09/2025

Ώρες επισκέψεων: Δευτέρα έως Σάββατο 11 π.μ.–1 μ.μ. και 6–9 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι θα λειτουργήσουν και φέτος τα τμήματα ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας για παιδιά από Α’ Δημοτικού, εφήβους και ενήλικες.

Παράλληλα θα λειτουργήσουν ολιγομελή εντατικά τμήματα προετοιμασίας για Α.Σ.Κ.Τ.

Έναρξη μαθημάτων: 1 Οκτωβρίου

Εγγραφές: στη Γραμματεία του Εικαστικού Εργαστηρίου (Παπαστράτου 83, 1ος όροφος,

τηλ. 26410 48372, ώρες 6–9 μ.μ.) καθώς και στον χώρο της έκθεσης.