Ο Δήμος Αγρινίου εγκαινιάζει τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Νικολάου Ράππου την ερχόμενη Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 στην Παλαιά Δημοτική Αγορά

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προσκαλεί τους κατοίκους, τα Μέσα Ενημέρωσης και τους επισκέπτες της πόλης στα εγκαίνια της Μόνιμης Έκθεσης της Συλλογής Νικολάου Ράππου, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 7:00 το απόγευμα, στην Παλαιά Δημοτική Αγορά.

Η νέα μόνιμη έκθεση παρουσιάζει μια σπάνια συλλογή της τεχνολογίας του ήχου του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα στην οποία εκτίθενται, γραμμόφωνα κυλίνδρου και βινυλίου, πλάκες γραμμοφώνου, καθώς και μια εντυπωσιακή νομισματική συλλογή που καλύπτει περισσότερους από 25 αιώνες, από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως σήμερα.

Η συλλογή αποτελεί δωρεά του κ. Νικόλαου Ράππου προς τον Δήμο Αγρινίου – μια προσφορά υψηλής πολιτιστικής αξίας που ανοίγει στην πόλη ένα νέο παράθυρο γνώσης, ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής ταυτότητας.

Η μόνιμη έκθεση αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο ενδιαφέροντος για σχολεία, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς φορείς, ερευνητές και επισκέπτες, δημιουργώντας έναν χώρο ζωντανής επαφής με την τεχνολογική εξέλιξη και την ιστορία του χρήματος.

Θα πραγματοποιηθεί επίσημη ξενάγηση στον χώρο από τον ίδιο τον δωρητή και συλλέκτη.

Ο Δήμος Αγρινίου καλεί τους πολίτες να τιμήσουν με την παρουσία τους ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη.