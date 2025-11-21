Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης στο 6ο ΓΕΛ Αγρινίου – «Κύριο ζήτημα η ασφάλεια των μαθητών»

Στο 6ο ΓΕΛ Αγρινίου μετέβη ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αγρίνιο – Ανοικτό και Πράσινο», Δημήτρης Τραπεζιώτης, με αφορμή το πρόβλημα το οποίο προέκυψε σχετικά με το σχολικό κτίριο.

Η ανακοίνωση:

Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης, Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ» μετέβη σήμερα στο 6 ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου με αφορμή το πρόβλημα το οποίο προέκυψε σχετικά με το σχολικό κτίριο και ακολούθως έκανε την παρακάτω δήλωση:

« Προκειμένου να έχουμε ιδία αντίληψη, ήρθαμε σήμερα εδώ ως Δημοτική Παράταξη «ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ», στο 6ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, προκειμένου να δούμε το πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Μιλήσαμε με τον Διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Λίνο Υφαντή, τον Υποδιευθυντή κ. Στίγκα, και επίσης με την Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του 15μελούς.

Διαπιστώσαμε ότι η συγκεκριμένη φθορά, η συγκεκριμένη μάλλον ρηγμάτωση, στο συγκεκριμένο σημείο του κτηρίου, είναι εμφανής και σοβαρή και κατά μία άποψη εκδηλώθηκε από την προηγούμενη σχολική χρονιά, κατά μία άλλη άποψη στις αρχές του τρέχοντος σχολικού έτους και ότι η αρμόδια Επιτροπή διενήργησε αυτοψία στις 10/11/2025, δηλαδή δυόμισι τουλάχιστον μήνες μετά.

Είναι προφανής η ολιγωρία των αρμοδίων και υπευθύνων, και ο κίνδυνος στον οποίο εκτέθηκαν όλο αυτό το διάστημα των δυόμισι μηνών οι μαθητές. Ένας κίνδυνος ο οποίος είναι αυταπόδεικτος, δεδομένου ότι ήδη διατάχθηκαν μέτρα προστασίας, προληπτικά μέτρα, με την τοποθέτηση μόλις σήμερα πλέγματος, το οποίο αποτρέπει την προσέγγιση των μαθητών στο συγκεκριμένο σημείο.

Το ζήτημα όμως σήμερα δεν είναι η αναζήτηση ευθυνών, το ζήτημα είναι η ασφάλεια των μαθητών και η άρση οποιουδήποτε κινδύνου που αφορά στη σωματική ακεραιότητα και στη ζωή των μαθητών. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα με την καταλληλότητα. Θα πρέπει να δούμε την έκθεση καταλληλότητας του κτηρίου, πότε συνετάγη, τι λέει αυτή η έκθεση, και σε κάθε περίπτωση αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ευθύνες θα πρέπει να αναδειχθούν και αυτό θα κάνουμε ως Δημοτική Παράταξη θα αναδείξουμε δηλαδή τις ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: