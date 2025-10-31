Ο Δημήτρης Στούμπος, γλύπτης από το Αγρίνιo, τίμησε με την τέχνη του, τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13 στη Θεσσαλονίκη

O Δημήτρης Στούμπος, εικαστικός γλύπτης από το Αγρίνιο, συμμετείχε με ιδιαίτερη τιμή στην έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής με θέμα τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13.

Η έκθεση φιλοξενείται στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζει έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που αναδεικνύουν την ιστορική πορεία της Ελλάδας προς την ελευθερία.

Με το ταλέντο και τη δημιουργικότητά του, ο κ. Στούμπος τιμά αυτή τη σημαντική επέτειο, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της μνήμης των ηρώων μέσα από την τέχνη.

Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Ατσκακανης