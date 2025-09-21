Ο δήμαρχος ας είναι ανεπάγγελτος, αρκεί να είναι «καλοχαιρέτας»...

Τα ερωτηματολόγια που θέτει η παράταξη του Κώστα Πιστιόλα στην ιστοσελίδα της στη διάθεση των πολιτών, προφανώς δεν αποτελούν δημοσκοπήσεις, αφού στερούνται οιασδήποτε επιστημονικής βάσης στις αρχές της στατιστικής. Ωστόσο δεν αποκλείεται καμιά φορά αυτές οι εντός πολλών εισαγωγικών δημοσκοπήσεις, εκτός από τροφή για σκέψη, να είναι σχετικά κοντά με την πραγματικότητα. Και στην τελευταία ερώτηση που έθεσε η παράταξη του Κώστα Πιστιόλα προκύπτει κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον από το ερώτημα «πιο χαρακτηριστικό είναι το πιο σημαντικό για ένα δήμαρχο».

Το 29% απάντησε η εντιμότητα και η προσωπική ηθική, το 27% απάντησε η αποτελεσματικότητα και η αποφασιστικότητα. Και το εντυπωσιακό στοιχείο του ερωτηματολογίου ήταν πως το 24% απάντησε η προσωπική επαφή με τους πολίτες. Αυτό το τελευταίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν υπολείπεται ιδιαίτερα από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, που όπως και να το κάνει κανείς είναι πολύ σημαντικά, γιατί επί της ουσίας να είναι κάποιος έντιμος και αποτελεσματικός, σημαίνει ότι είναι και άξιος για το αξίωμα του δημάρχου.

Όμως ο κόσμος θέλει το δήμαρχο και ολίγον «καλοχαιρέτα», για να πούμε με άλλα λόγια την προσωπική επαφή με τους πολίτες…

Αυτό το εύρημα -επαναλαμβάνουμε στο βαθμό που μπορεί να πλησιάζει την πραγματικότητα ως προς το τι πιστεύουν οι πολίτες- μπορεί ενδεχομένως να υποκρύπτει και μία σιωπηρή αποδοχή από τη μεριά τους, πως επειδή οι δήμοι στην Ελλάδα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτώμενοι από το κεντρικό Κράτος, οι προσδοκίες από το αξίωμα του δημάρχου είναι περιορισμένες. Υπό αυτή την έννοια μοιάζει κάπως λογικό να σκεφτεί κάποιος πως αφού τα χέρια του εκάστοτε δημάρχου «λύνονται» ή «δένονται» από το κεντρικό Κράτος, τουλάχιστον ας είναι «καλοχαιρέτας».

Αξίζει όμως να παρατηρήσουμε ότι μόλις το 14% απάντησε πως θεωρεί σημαντικό για έναν δήμαρχο να έχει επαγγελματική πορεία και επιχειρηματική ικανότητα. Δηλαδή εν ολίγοις ίσως κάποιους να μην τους χαλάει τόσο ένας δήμαρχος να είναι ανεπάγγελτος, αρκεί να είναι «καλοχαιρέτας»...

Ίσως, με τόσους ανεπάγγελτους γενικότερα στα κοινά, ακόμη και στη κεντρική πολιτική σκηνή, να μην έπρεπε να μας εντυπωσιάζει το χαμηλό ποσοστό αυτής της απάντησης καθώς οι ανεπάγγελτοι έχουν γίνει συνήθεια.

