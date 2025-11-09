Ο Δήμαρχος Αγρινίου για τον Κώστα Σταμούλη: “Μεγάλη περηφάνια για το Αγρίνιο”!

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάρχου:

“Ο Κώστας Σταμούλης, αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου, κατέκτησε τη 2η θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με εξαιρετική επίδοση 2:23.23, σημειώνοντας προσωπικό ρεκόρ. Η επιτυχία του είναι αποτέλεσμα επιμονής, δουλειάς και πάθους – ένα φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά του τόπου μας. Συγχαρητήρια Κώστα, μας κάνεις όλους περήφανους”