Ο Δήμαρχος Αγρινίου για τον Κώστα Σταμούλη: “Μεγάλη περηφάνια για το Αγρίνιο”!

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου μετά την είδηση ότι ο Αγρινιώτης δρομέας Κώστας Σταμούλης κέρδισε την δεύτερη θέση στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έκανε την ακόλουθη ανάρτηση τονίζοντας πως η κατάκτηση αυτή αποτελεί μεγάλη περηφάνια για το Αγρίνιο!
Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάρχου:
“Ο Κώστας Σταμούλης, αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου, κατέκτησε τη 2η θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με εξαιρετική επίδοση 2:23.23, σημειώνοντας προσωπικό ρεκόρ. Η επιτυχία του είναι αποτέλεσμα επιμονής, δουλειάς και πάθους – ένα φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά του τόπου μας. Συγχαρητήρια Κώστα, μας κάνεις όλους περήφανους”