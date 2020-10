Ο Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan κάθε Παρασκευή στο Αγρίνιο

Ο Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, Αναστάσιος Καρανδρέας φιλοξενήθηκε στον «ΔΥΤΙΚΑ FM 92,8» μιλώντας στην εκπομπή του Δημήτρη Παπαδάκη, «Πίσω απ’ τις γραμμές…» αναλύοντας τις καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζει με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε προβλήματα όπως η αιμορροϊδοπάθεια, η κύστη κόκκυγος, οι παθήσεις του πρωκτού (ραγάδες κτλ).

Όπως εξήγησε ο Αναστάσιος Καρανδρέας, που τους τελευταίους μήνες, βρίσκεται κάθε Παρασκευή στο Αγρίνιο, λειτουργώντας ιατρείο, επί της οδού Μπαϊμπά 32, οι νέες τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στην ιατρική και δη στη χειρουργική δεν έχουν όπως πιστεύουν πολλοί δυσθεώρητο κόστος, αλλά αντιθέτως το κόστος είναι προσιτό. Γι’ αυτό εξάλλου και το Metropolitan Hospital απευθύνεται όχι μόνο σε ασθενείς με ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και σε ασθενείς των ταμείων.

Το βασικότερο όλων είναι ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο Αναστάσιος Καρανδρέας στο Metropolitan Ηοspital, προσφέρουν στους ασθενείς αποτελεσματική αντιμετώπιση, σχεδόν ανώδυνη και απροβλημάτιστη μετεγχειρητική πορεία και ολιγόωρη παραμονή στο Νοσοκομείο. Είτε μιλάμε για την αντιμετώπιστη της αιμορροϊδοπάθειας με το ψαλίδι υπερήχων, είτε για αφαίρεση της κύστης κόκκυγος με laser, είτε μέθοδο θεραπείας της ραγάδας του πρωκτού με j-plasma, ο ασθενής εξέρχεται άμεσα από το Νοσοκομείο και την επόμενη ημέρα, μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του. Πράγμα αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.

Αιμορροϊδοπάθεια: Πλήρης και οριστική θεραπεία χωρίς παραμονή στο νοσοκομείο & με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο

H αιμορροϊδοπάθεια (κοινώς ζοχάδες) είναι η διάταση του φλεβικού αγγειακού δικτύου του πρωκτικού δακτυλίου. Αποτελεί μια νόσο ταμπού ακόμα και εν έτει 2020 με αποτέλεσμα ο πάσχων να μην προσέρχεται για ιατρική εξέταση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της νόσου προς το χειρότερο και την προσέλευση του ασθενή στον χειρουργό όταν αυτή είναι πια σε προχωρημένη κατάσταση.

Προληπτικές εξετάσεις

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα η πρώτη κολονοσκόπηση αναφοράς πρέπει να γίνεται μετά το 45ο έτος της ηλικίας και όχι μετά τα 50 έτη όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Μέθοδοι αντιμετώπισης

Στο Metropolitan Ηospital, τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζεται από τον Αναστάσιο Καρανδρέα η κλασική μέθοδος χειρουργικής αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας κατά Milligan-Morgan σε συνδυασμό με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και συγκεκριμένα με τη χρήση ειδικού υλικού: του ψαλιδιού υπερήχων.

Δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή, ούτε νυστέρι ούτε η κλασική διαθερμία που έκανε μετεγχειρητικό έγκαυμα και, επομένως, έντονο πόνο, με αποτέλεσμα τεράστιο όφελος στην αποκατάσταση του ασθενούς. Είναι μια τεχνολογία που σέβεται τους ιστούς, δημιουργεί αιμόσταση και επιτυγχάνει πλήρη, απόλυτη και οριστική θεραπεία της παθήσεως με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί, συνήθως, ο ασθενής αποφεύγει τη χειρουργική αποκατάσταση καθώς θεωρεί, ότι θα έχει αφόρητους πόνους και δύσκολη αποθεραπεία. Ωστόσο, με αυτή τη χειρουργική τεχνική οι ειδικοί μειώνουν τόσο τον πόνο όσο και τη μετεγχειρητική δυσφορία που νιώθουν οι ασθενείς.

Σε συνδυασμό αυτής της τεχνικής με τη χρήση περιοχικής αναισθησίας από εξειδικευμένο αναισθησιολόγο επιτυγχάνεται το καλύτερο χειρουργικό και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα με συνέπεια, ο ασθενής 3-4 ώρες μετά το χειρουργείο να βρίσκεται σπίτι του. Επιπλέον, από την επομένη μέρα είναι σε θέση να έχει πλήρη δραστηριότητα. Και αυτό αφορά την πλειονότητα των περιπτώσεων.

Κλείνοντας, θα πρέπει να υπογραμμιστεί για ακόμα μια φορά η ανάγκη της κολονοσκόπησης και ο ζωτικής σημασίας ρόλος της στην πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων του παχέος έντερου.

Οριστική λύση στη Ραγάδα Πρωκτικού Δακτυλίου με J Plasma

Η ραγάδα πρωκτικού δακτυλίου είναι μια επώδυνη κατάσταση που αφορά τις παθήσεις του πρωκτού.

Ουσιαστικά, μιλάμε για ένα “σκίσιμο” στον βλεννογόνο του πρωκτού και λύση της συνέχειας αυτού που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τοπικού έλκους το οποίο οδηγεί σε πολύ επώδυνη κατάσταση κατά την διάρκεια της κένωσης αλλά και ώρες μετά από αυτή. Οι διαθέσιμες μέχρι τώρα θεραπείες του ή ήταν σχετικά ανεπαρκείς ή δεν στερούνταν μετεγχειρητικών ενοχλήσεων.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική με βελτίωση της διατροφής που έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των κενώσεων ή φαρμακευτική με τοπικές αλοιφές νιτρωδών. Και οι δυο μέθοδοι, βέβαια, έχουν φτωχά αποτελέσματα. Μέχρι πρόσφατα, η μέθοδος εκλογής ήταν η χειρουργική πλάγια έσω σφιγκτηροτομή. Ωστόσο, με την πρόοδο της επιστήμης και της υψηλής τεχνολογίας στην υπηρεσία αυτης, εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο νοσοκομείο μας την μέθοδο θεραπείας της ραγάδας με j-plasma!

Ποια είναι η καινοτομία

Γίνεται ψεκασμός της ραγάδας με ειδικό υλικό (αέριο ήλιο) το οποίο καταστρέφει τον ουλώδη ιστό και αποκαθιστά σιγά σιγά τη συνέχεια του βλεννογόνου χωρίς μείζων τραύμα.

Σε συνδυασμό με την ψυχρή αιμόσταση (cool coagulation), η μέθοδος αυτή οδηγεί σε οριστική θεραπεία της ραγαδος ανώδυνα και οριστικά.

Γίνεται με περιοχική αναισθησία (saddle block) από εξειδικευμένο αναισθησιολόγο και στη βάση της κλινικής ημέρας (one day clinic).

Έτσι, αποφεύγουμε τραυματισμό της περιοχής όπως οι προγενέστερες χειρουργικές μέθοδοι και έναν βαθμό ακράτειας που δημιουργούσαν αυτές για κάποιες εβδομάδες ή και μήνες καθώς και ταλαιπωρία του ασθενούς.

Στο περιστατικό μας, η επέμβαση αυτή έγινε άψογα ανεκτή από τον ασθενή και επάνηλθε άμεσα στην καθημερινότητα του!

Ανώδυνη αντιμετώπιση χωρίς νυστέρι για την κύστη κόκκυγα

Τέλος στις επώδυνες ή/και χρονοβόρες επεμβάσεις για την κύστη κόκκυγα δίνει η πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας, που επιτρέπει πλέον την αντιμετώπισή της χωρίς νυστέρι, αντιβιοτικά και νοσηλεία! Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στα ραδιοκύματα, με τα οποία επιτυγχάνεται ταυτοχρόνως αναίμακτη εκτομή της κύστης και διαμόρφωση των ιστών, με μη-τραυματικό τρόπο.

Εγχείρηση χωρίς νυστέρι

Η χειρουργική αντιμετώπιση της κύστεως κόκκυγα χρονολογείται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, αλλά οι σύγχρονες τεχνικές έχουν αλλάξει ριζικά την πρόγνωση των ασθενών.

Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF) με τοπική αναισθησία ή μέθη είναι μία από τις ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, που εφαρμόζονται σε εξωνοσοκομειακή βάση. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, είναι μη-τραυματική, οι ασθενείς δεν χρειάζονται αντιβιοτική αγωγή μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ οι περισσότεροι δεν χρειάζονται κανένα παυσίπονο φάρμακο.

Μετά το πέρας της επεμβάσεως ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο έπειτα από λίγες ώρες. Την επομένη ημέρα επιστρέφει στις καθημερινές δραστηριότητες και την εργασία του.

Όταν η επέμβαση με ραδιοσυχνότητες εκτελείται από έμπειρο χειρουργό, σε καλά οργανωμένο νοσηλευτικό κέντρο, οι πιθανότητες υποτροπής είναι κάτω από 1% – ένα ποσοστό που δεν επιτυγχάνεται με τις άλλες επεμβατικές θεραπείες για τη κύστη κόκκυγα.

Το βιογραφικό του κ. Καρανδρέα πλούσιο!

Αριστούχος απόφοιτος Βαρβακείου προτύπου σχολής.

Ακολούθως Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πτυχιακό έτος, συνέπεια της αριστείας του και με σύσταση του κοσμήτορος του Πανεπιστημίου έγινε δεκτός στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Harvard USA.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του και κατόπιν τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και ακολούθως την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό).

Έλαβε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής σε μεγάλα κέντρα Μεγάλης Βρετανίας καθώς και της Ελλάδας.

Εξειδίκευση σε παθήσεις ανωτέρω πεπτικού στην Πανεπιστημιακή κλινική Hammersmith του Λονδίνου.

Εξειδίκευση στην Λαπαροσκοπική χειρουργική στο Louis Pasteur University του Στρασβούργου.

Εξειδίκευση στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών για την υποστήριξη βαρέως χειρουργικών ασθενών.

Διευθυντής χειρουργικής κλινικής νοσοκομείου Metropolitan.

Αριστούχος διδάκτωρ ιατρικής σχολής πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος του πιο διάσημου κολλεγίου χειρουργών.

Αμερικανικό κολλέγιο χειρουργών FACS fellow of the American college of surgeons.

Για ραντεβού με τον κ. Καρανδρέα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 6944 78 9999.