Ο διασώστης Β. Καραμάνης προς τον Θ. Παπαθανάση για το ΕΚΑΒ και τη δημόσια υγεία: «Μακριά νύχτωσε, κ. Βουλευτά…»

Αιχμές άφησε με ανάρτησή του ο διασώστης του ΕΚΑΒ, Βασίλης Καραμάνης προς τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Παπαθανάση και το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση στη δημόσια υγεία του νομού και την υπολειτουργία του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία ουσιαστική και στοχευμένη μεταρρύθμιση που συνεχίζει τον συνολικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για ένα σύγχρονο, ψηφιακό και προσβάσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Καραμάνης αναφέρει:

«Μακριά νύχτωσε, κ. Βουλευτά…»

Να σας πω εγώ, εκ των έσω, ποια είναι η πραγματική κατάσταση.

– Το ΕΚΑΒ στην Αιτωλοακαρνανία παραπαίει.

Αναφορικά, στον τομέα Αγρινίου, από τα 3-4 ασθενοφόρα που επιχειρούσαν παλαιότερα σε κάθε βάρδια, σήμερα επιχειρούν μόλις 2 και κάποιες φορές με μεγάλη δυσκολία 3.

– Η υπηρεσία εξακολουθεί να στεγάζεται σε κοντέινερ στον προαύλιο χώρο του παλαιού νοσοκομείου. Και όλα αυτά, ενώ δίπλα υπάρχει ένα τεράστιο κτήριο που οδεύει προς αχρηστία και κατάρρευση — με ευθύνη όλων των εκλεγμένων βουλευτών, όλων των παρατάξεων και όλων των κυβερνήσεων.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της διοίκησης του ΕΚΑΒ για συντήρηση των συγκεκριμένων υποδομών, η πραγματικότητα παραμένει: κοντέινερ.

– Για τα ασθενοφόρα, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στον νομό μας, ούτε λόγος.

-Τα νοσοκομεία στέκονται όρθια μόνο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού — που στην πλειοψηφία του είναι επικουρικό, ζει με την ανασφάλεια της απόλυσης, ή είναι γηρασμένο και εξαντλημένο από τις ατέλειωτες βάρδιες και τις εφημερίες.

Ειδικότητες που λείπουν και τα περιστατικά φτάνουν στην Πάτρα για μια απλή γνωμάτευση.

Ο αξονικός στις Νοσηλευτικες μονάδες χαλάει κάθε τρεις και λίγο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να κάνουν «τουρ» με τα ασθενοφόρα για να πραγματοποιηθεί η εξέταση — όπως ακριβώς συμβαίνει και τις τελευταίες ημέρες στο Αγρίνιο.

Για μαγνητική εξέταση δεν θα το συζητήσουμε.

– Πολλά από τα Κέντρα Υγείας εφημερεύουν με έναν γιατρό και μία νοσηλεύτρια. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ιατρική με ένα στηθοσκόπιο, χωρίς ασθενοφόρο και χωρίς βασικές υποδομές — ούτε έναν απλό αναλυτή για γενική αίματος. Κάποια, όπως το Κ.Υ. Κατούνας, εφημερεύουν τις μισές μέρες του μήνα — λες και τις υπόλοιπες δεν αρρωσταίνει κανείς στα χωριά.

– Οι άδειες και τα ρεπό του προσωπικού συσσωρεύονται, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες των δομών.

– Στις αμοιβές δεν θα αναφερθώ, διότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να θεωρηθεί η ανησυχία για τον χώρο που υπηρετώ αλλά και η αγάπη για τον τόπο μου, ως συνδικαλιστικός δούρειος ίππος για αυξήσεις στα μισθολόγια των υγειονομικών.

Όχι, κ. Βουλευτά μου.

Καμία προσπάθεια για αναβάθμιση δεν υπάρχει — τουλάχιστον στον νομό μας.

Και όλα αυτά σας τα λέει ένας άνθρωπος που δεν είναι μηδενιστής ούτε “κομμουνιστής”, όπως άκουσα σε ραδιοφωνική συνέντευξη τον υπουργό να χαρακτηρίζει συνάδελφους υγειονομικούς που αντιδρούσαν, σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αττικής.

Σας τα αναφερεί κάποιος που γνωρίζετε προσωπικά την αγάπη και την αγωνία του για τον χώρο της υγείας.

Υ.Γ. Το κείμενο δεν διατίθεται για “αντιπολιτευτικές φωτοβολίδες”, διότι η κατάσταση στην Αιτωλοακαρνανία χρονίζει και η ευθύνη βαραίνει τους πάντες, πρώην, νυν, ελπίζω όχι και τους επόμενους.

Με εκτίμηση

Καραμάνης Βασίλης

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΕΚΑΒ.

