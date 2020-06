Ο Διαμαντόπουλος σφυρίζει το Ξάνθη – Παναιτωλικός

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος, επιλέχθηκε από την ΚΕΔ, για να σφυρίξει το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των Play Off και Play Out, μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Τάσος Παπαπέτρου, ορίστηκε στο άλλο ντέρμπι ΑΕΚ-Αρης.



Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές οι οποίοι θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής σε Play Off και Play Out. Ο Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το ντέρμπι στο «Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (21/06, 21:30) με τους Κομίνη και Κουρομπύλια στο VAR, ο Παπαπέτρου θα είναι στο ΟΑΚΑ, για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη (20/06, 19:30) ενώ ο Φώτης Φωτιάδης θα βρεθεί στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (20/06, 20:30).

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο 20/6

20:30 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: Φωτιάδης (Διπλάρης, Ν.Δημόπουλος, 4ος Σέζος, VAR: Κοτσάνης, Μπαλτάς)

ΑΕΚ-Άρης: Παπαπέτρου (Κωνσταντόπουλος, Σάβας, 4ος Μαλούτας, VAR: Φωτιάς, Νικολακάκης)

Κυριακή 21/6

19:15 Αστέρας Τρ.-Ατρόμητος: Τσαμούρης (Σίπκας, Κωνστάντιος, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Τζήλος, Τζιώτζιος)

19:30 Ξάνθη-Παναιτωλικός: Διαμαντόπουλος (Νικολαΐδης, Σινιοράκης, 4ος Βρέσκας, VAR: Μανούχος, Πετρόπουλος)

21:30 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Λ.Δημητριάδης, 4ος Βάτσιος, VAR: Κομίνης, Κουρομπύλια)

Δευτέρα 22/6

19:30 Λάρισα-Βόλος: Κουτσιαύτης (Τζιουβάρας, Μαυρουδής, 4ος Καραντώνης, VAR: Κουμπαράκης, Καλαμπόκης)

20:00 Λαμία-Πανιώνιος: Παπαδόπουλος (Νατσιόπουλος, Πάτρας, 4ος Τσαγκαράκης, VAR: Ευαγγέλου, Φωτόπουλος)

Πηγή: gazzetta.gr