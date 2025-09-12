«Ο Χρυσοχοΐδης είναι φίλος μου» έλεγε στα θύματά του ο μαστροπός - Ο υπουργός έχει μηνύσει τον 42χρονο

Ο 42χρονος μαστροπός με το προσωνύμιο «κοντός« εκφόβιζε τα θύματά του ισχυριζόμενος πως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν φίλος του.
Ο 42χρονος μαστροπός με το προσωνύμιο «κοντός« εκφόβιζε τα θύματά του ισχυριζόμενος πως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν φίλος του.

«Αν πάτε στην αστυνομία, εσείς θα βρεθείτε στη φυλακή στο τέλος και όχι εγώ», ανέφερε στα θύματά του.

Η μήνυση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη έχει κατατεθεί εδώ και τρεις μήνες όταν μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του μαστροπού και πήγε στην αστυνομία.

Εκεί αφού είπε όλα όσα περνούσε, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο μαστροπός την απειλούσε ισχυριζόμενος ότι ήταν φίλος με τον υπουργό. Οι αστυνομικοί είχαν μεταφέρει το γεγονός στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος τότε είχε καταθέσει μήνυση.

Να σημειωθεί ότι ο μαστροπός φέρεται μάλιστα να χρησιμοποιούσε και άλλα ονόματα πολιτικών όπως και παραγόντων της χώρας και απειλούσε τις γυναίκες που εξέδιδε να μην μιλήσουν.

