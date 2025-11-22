Ο Χρήστος Παΐσιος και οι προεδρίες του, με τη θητεία του να ανανεώνεται στο Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο και να αναμένεται να ανανεωθεί και στον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου, ενώ παράλληλα συνεχίζει να προεδρεύει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Από το Υπουργείο Αθλητισμού ανανεώθηκε η θητεία του Χρήστου Παΐσιου στην προεδρία της Επιτροπής Διοίκησης του Παπαχαραλάμπειου Εθνικού Σταδίου της Ναυπάκτου, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μάλιστα αυτή τη φορά η θητεία του Χρήστου Παΐσιου και των υπολοίπων μελών της επιτροπής διοίκησης θα είναι τετραετής και όχι διετής.

Σε λίγες ημέρες ο Χρήστος Παΐσιος αναμένεται να ανανεώσει και τη θητεία του στην προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου καθώς τυγχάνει ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία του συλλόγου των δικηγόρων. Βεβαίως μιλάμε για τον εν ενεργεία πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Με τη θητεία του στο Περιφερειακό Συμβούλιο τυπικά να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026, εκτιμάται όμως ότι και αυτή η προεδρία θα ανανεωθεί, καθώς οι χειρισμοί του στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουν αφήσει θετικό αποτύπωμα. Αυτές βέβαια δεν είναι οι μοναδικές προεδρίες του Χρηστού Παΐσιου. Ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος «Παντολέοντος Μαχαλιώτη», αλλά αυτή η θέση αφορά ελάχιστα τα δημόσια πράγματα, οπότε την αφήνουμε απ’ έξω…

Εφημερίδα «Συνείδηση»