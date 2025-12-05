Ο Χρήστος Μακροζαχόπουλος στο 1ο ΓΕΛ Αγρινίου: Ένα ταξίδι στην τέχνη των κόμικς

Το 1ο ΓΕΛ Αγρινίου επισκέφθηκε ο δημιουργός Χρήστος Μακροζαχόπουλος, ο οποίος παρουσίασε στους μαθητές την «Τέχνη της Αλληλουχίας», μιλώντας για το έργο του και την τέχνη των κόμικς.

Η ανακοίνωση:

Την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, επισκέφθηκε το σχολείο μας , μετά από πρόσκληση μας, ο δημιουργός- καλλιτέχνης Χρήστος Μακροζαχόπουλος και μίλησε για το έργο του και την τέχνη των κόμικς στην ομάδα φιλαναγνωσίας. Παρουσίασε στο νεαρό φιλότεχνο κοινό του τη ιστορική πορεία των κόμικς και την τεχνική διαδικασία της δημιουργίας τους. Γνωρίσαμε «το Κίτρινο Παιδί» το πρώτο κόμικ που δημοσιεύτηκε σε αμερικάνικη εφημερίδα και τον «Tin Tin» το πρώτο κόμικ στην Ευρώπη. Γοητευτήκαμε από την «Τέχνη της αλληλουχίας» και τη σχέση της με τη ζωγραφική και το σκίτσο.

Ο Χρήστος Μακροζαχόπουλος μετέδωσε τον ενθουσιασμό και τη θέρμη της τέχνης του σε μαθητές και καθηγητές και μάς έκανε να επανεξετάσουμε και να δούμε με άλλη ματιά την καλλιτεχνική αξία που κρύβεται πίσω από τις ευχάριστες ιστορίες.

Ο ταλαντούχος δημιουργός με τις πολλές συμμετοχές σε εκθέσεις ζωγραφικής και κόμικς, με εμφανίσεις σε εξώφυλλα βιβλίων και σε έντυπα εικονογράφησης, μας χάρισε ένα από τα δημιουργήματά του , ένα κόμικ, ενυπογράφοντάς το με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο: το σκίτσο της γενναιόδωρης προσφορά!!