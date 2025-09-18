Ο Χρίστος Κούγιας δημιουργεί ιστοσελίδα αφιερωμένη στον πατέρα του, Αλέξη Κούγια

Ψηφιακά αποφάσισε να τιμήσει ο Χρίστος Κούγιας την μνήμη του πατέρα του Αλέξη Κούγια, δημιουργώντας ιστοσελίδα-αφιέρωμα στον μεγάλο δικηγόρο.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο νεαρός ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου, μεγάλου έργου που έχει σκοπό να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη και το έργο του διάσημου νομικού.

Σε story που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης, ο Χρίστος Κούγιας γνωστοποίησε ότι ετοιμάζει μια νέα ιστοσελίδα-αφιέρωμα, η οποία θα περιλαμβάνει όχι μόνο το βιογραφικό και τις υποθέσεις του πατέρα του, αλλά και μια αναφορά στους στενούς του συνεργάτες.

«Σύντομα… Νέα ιστοσελίδα – αφιέρωμα στον πατέρα μου και στους συνεργάτες του, που χειρίζονται όλες τις υποθέσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην ανάρτησή του.

Πηγή: newsbeast.gr