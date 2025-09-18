Ο Χρίστος Κούγιας δημιουργεί ιστοσελίδα αφιερωμένη στον πατέρα του, Αλέξη Κούγια

Ο Χρίστος Κούγιας δημιουργεί ιστοσελίδα αφιερωμένη στον πατέρα του, Αλέξη Κούγια
Ψηφιακά αποφάσισε να τιμήσει ο Χρίστος Κούγιας την μνήμη του πατέρα του Αλέξη Κούγια, δημιουργώντας ιστοσελίδα-αφιέρωμα στον μεγάλο δικηγόρο.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο νεαρός ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου, μεγάλου έργου που έχει σκοπό να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη και το έργο του διάσημου νομικού.

Σε story που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης, ο Χρίστος Κούγιας γνωστοποίησε ότι ετοιμάζει μια νέα ιστοσελίδα-αφιέρωμα, η οποία θα περιλαμβάνει όχι μόνο το βιογραφικό και τις υποθέσεις του πατέρα του, αλλά και μια αναφορά στους στενούς του συνεργάτες.

«Σύντομα… Νέα ιστοσελίδα – αφιέρωμα στον πατέρα μου και στους συνεργάτες του, που χειρίζονται όλες τις υποθέσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην ανάρτησή του.

Πηγή: newsbeast.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

https://www.cnn.gr/kosmos/story/496154/isxyros-seismos-7-5-rixter-sti-xersoniso-kamtsatka-tis-rosias-proeidopoiisi-gia-tsounami

Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τσουνάμι

18 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αλέξης Κούγιας, ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;