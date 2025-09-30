Ο χορός του Μπισμπίκη με τη Δανάη Παππά και η ατάκα-φωτιά της Ανθής Βούλγαρη

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη, με νέο βίντεο να τον δείχνει σε κρητικό γλέντι να χορεύει με την Αγρινιώτισσα ηθοποιό, Δανάη Παππά.

Το στιγμιότυπο σχολίασε με καυστικό τρόπο η Ανθή Βούλγαρη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα τηλεοπτικά πάνελ και τα social media.

Το περιστατικό και οι πρώτες αντιδράσεις

Το βράδυ του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν το τροχαίο που τον έφερε στο προσκήνιο, ο γνωστός ηθοποιός διασκέδαζε σε γλέντι με φίλους. Στο βίντεο που διέρρευσε, ο Μπισμπίκης φαίνεται να χορεύει πολύ κοντά με την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά Σασμός, Δανάη Παππά, με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν τη στιγμή. Η Ανθή Βούλγαρη, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, δεν δίστασε να σχολιάσει με μια φράση που έγινε viral:

«Συγγνώμη, το πλάνο με τη Δανάη Παππά το είδαμε; Εγώ αν συνέβαινε σε εμένα αυτό… θα έλεγα, “κύριε δικαστά, χώστε τον μέσα”. Τι χορός είναι τόσο κοντά; Και το φιλί στο τέλος; Εμένα μου έκανε εντύπωση…».

Η τηλεοπτική συζήτηση και οι ενστάσεις

Το σχόλιο της παρουσιάστριας προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις. Στο «Πρωινό» του ANT1, η Φωτεινή Πετρογιάννη έδειξε τη δυσαρέσκειά της, σημειώνοντας ότι «ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με χιουμοριστική διάθεση». Παράλληλα, τόνισε πως πίσω από τα γεγονότα υπάρχουν οικογένειες και άνθρωποι που έχουν άλλες προτεραιότητες από το κουτσομπολιό.

Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε επίσης θέση, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο των σχολίων στα social media «μεγάλη αλητεία», καθώς -όπως είπε- «νομιμοποιείται η ανωνυμία και η υπερβολή που δημιουργεί συγκρούσεις και εχθρότητες».

Ο αντίκτυπος στα social media

Η στιγμή του χορού και το σχόλιο της Ανθής Βούλγαρη έγιναν αμέσως θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο.

Χρήστες σχολίασαν με χιούμορ την ένταση του χορού.

Άλλοι εξέφρασαν την άποψη πως τέτοιες εικόνες δεν έχουν θέση στην επικαιρότητα όταν συνοδεύονται από σοβαρά περιστατικά όπως το τροχαίο.

Υπήρξαν και εκείνοι που πήραν το μέρος της Βούλγαρη, θεωρώντας ότι εξέφρασε αυθόρμητα όσα σκέφτεται μεγάλο μέρος του κοινού.

Το βίντεο, σε συνδυασμό με το ατύχημα, δημιούργησε μια συζήτηση γύρω από το πόσο οι δημόσιες εικόνες των ηθοποιών και οι προσωπικές τους στιγμές μπορούν να γίνουν αντικείμενο δημόσιου σχολιασμού.

Το περιστατικό με τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δανάης Παππά δείχνει πόσο γρήγορα ένα προσωπικό στιγμιότυπο μπορεί να πάρει διαστάσεις στα media και στα social networks. Η φράση της Ανθής Βούλγαρη έδωσε τροφή για σχόλια, όμως ανέδειξε και το λεπτό όριο ανάμεσα στην ψυχαγωγία και την εκμετάλλευση σοβαρών καταστάσεων. Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονη συζήτηση και διχασμό στην κοινή γνώμη.

