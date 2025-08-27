Ο «Χορός των Γερόντων» στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας - Τιμώντας την τρίτη ηλικία

Στο Ραπτόπουλο της Ευρυτανίας, κάθε Αύγουστο, διοργανωνόταν παλαιότερα ο «Χορός των Γερόντων», μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στους ηλικιωμένους του χωριού.

Ήταν μια γιορτή που ξεχώριζε από τα υπόλοιπα πανηγύρια, καθώς στόχος της ήταν να τιμήσει και να αναδείξει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Τα πανηγύρια υπήρξαν ανέκαθεν το σημαντικότερο κοινωνικό γεγονός για τα χωριά μας, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη γιορτή. Παραδοσιακά, πραγματοποιούνταν τους καλοκαιρινούς μήνες, συνήθως την ημέρα που γιορταζόταν ο πολιούχος του χωριού, και είχαν έντονο τοπικό και πολιτισμικό χαρακτήρα. Με τα χρόνια, ωστόσο, παρατηρήθηκε μια σταδιακή αλλαγή, καθώς σε αυτά προστέθηκαν σύγχρονα στοιχεία που διαφοροποίησαν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους.

Η μετανάστευση και η ερήμωση των χωριών δεν κατάφεραν να εξαφανίσουν τα πανηγύρια. Αντιθέτως, αυτά αποτέλεσαν κίνητρο για την επιστροφή των παλιών κατοίκων και τη συνάντηση των συγχωριανών. Στο Ραπτόπουλο, που στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν έδρα του Δήμου Ασπροποτάμου, εκτός από το κεντρικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, καθιερώθηκε και μια ξεχωριστή γιορτή για τους ηλικιωμένους, όπου αυτοί είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τιμώντας την προσφορά τους στην κοινότητα και διατηρώντας ζωντανή την παράδοση του τόπου.

Με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή γιορτή, ο Γιάννης Γιαννακόπουλος σε σχετική ανάρτηση αναφέρει:

«Ο χορός των γερόντων.

Πρόκειται για μία εκδήλωση που γίνονταν παλαιότερα (ελπίζω να γίνεται ακόμα) στο Ραπτόπουλο της Ευρυτανίας τον μήνα Αύγουστο προς τιμή των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας».

Δείτε φωτογραφίες: