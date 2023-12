Στο 15ο του παιχνίδι στο αγγλικό πρωτάθλημα, ο Δανός επιθετικός κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά στην Premier League, βοηθώντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φτάσει σε ένα πολύτιμο “τρίποντο”.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε την ανατροπή της σεζόν. Οι “κόκκινοι διάβολοι” βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ στο 26′ (2-0) από την Άστον Βίλα, όμως με δύο τέρματα του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο αλλά και το πρώτο του Χόιλουντ στην Premier League πήρε το τρίποντο στο “Ολντ Τράφορντ”.

Ο Ράσμους Χόιλουντ χρειάστηκε 15 παιχνίδια και συνολικά 1026 λεπτά για να σκοράρει το πρώτο του τέρμα στον “μαγικό κόσμο” της Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έγινε με εντυπωσιακό τρόπο σε… φοβερή ανατροπή.

Σε επίπεδο Champions League, o Χόιλουντ κατάφερε φέτος να πετύχει 5 γκολ με τους “κόκκινους διαβόλους” και με το πρώτο του στο πρωτάθλημα, έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί που είχε δημιουργήσει το σύνολο του Έρικ Τεν Χαγκ.//Γ.

First Premier League goal for Rasmus Højlund on Boxing Day! pic.twitter.com/h4EWWbN9ql

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2023