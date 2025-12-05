Ο “Χασάπης της Ναυπάκτου” απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι έχει χιούμορ – “Έφερε” τη Φεράρι του ΟΠΕΚΕΠΕ έξω από το κατάστημά του

Με τον δικό του, γνώριμο πλέον, σατιρικό τρόπο αποφάσισε να σχολιάσει την επικαιρότητα ο γνωστός “Χασάπης της Ναυπάκτου”. “Έφερε” τη Φεράρι του ΟΠΕΚΕΠΕ έξω από το κατάστημά του!

Συγκεκριμένα αυτή τη φορά, ο Κρεοπώλης Λουκάς Πλούμης, έξω από το κατάστημά του στη Ναύπακτο, δημιούργησε μια εντυπωσιακή κατασκευή: μια Φεράρι φτιαγμένη από μπάλα σανό, εμπνευσμένη γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα απασχολούν την κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες. Η ευρηματική κατασκευή, που συνδυάζει χιούμορ και κοινωνικό σχόλιο, τραβά τα βλέμματα των περαστικών, δίνοντας παράλληλα έναν εορταστικό και πιο ανάλαφρο τόνο στην κίνηση της αγοράς της Ναυπάκτου, σχολιάζοντας με ευφυΐα την επικαιρότητα.

