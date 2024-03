Ο Bansky επιβεβαίωσε ότι την αυθεντικότητα του νέου έργου του στο Λονδίνο

Μέσω του λογαριασμού του στο Instagram επιβεβαίωσε o Bansky, o μυστηριώδης καλλιτέχνης του δρόμου ότι το νέο έργο σε έναν τοίχο στο βόρειο Λονδίνο έχει την υπογραφή του. Αμέσως η τοιχογραφία στο Φίνσμπουρι Παρκ (Finsbury Park) που είναι ένα μήνυμα για το περιβάλλον έγινε viral με πολύ κόσμο να σπεύδει να το δει από κοντά.

Ένας ντόπιος, που ζει στο Finsbury Park, δήλωσε στο BBC πως οι κάτοικοι είναι «περήφανοι και χαρούμενοι» που επιλέχθηκε ο δρόμος τους. «Αισθάνομαι σαν ένα προσωπικό μήνυμα για εμάς τους κατοίκους, νιώθουμε τόσο περήφανοι», δήλωσε η Wanja Sellers, η οποία ζει μόλις λίγα σπίτια πιο κάτω από την τοιχογραφία. Μεταξύ αυτών που έσπευσαν να δουν το έργο είναι ο James Peak, ο οποίος δημιούργησε τη σειρά του BBC Radio 4 The Banksy Story. «Στο μυαλό μου μοιάζει είναι απολύτως βέβαιο πως είναι δικό του έργο, αλλά όπως πάντα με τον Banksy – ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς, μέχρι να το επιβεβαιώσει ο ίδιος στον ιστότοπό του».

Το νέο έργο του διάσημου καλλιτέχνη που διατηρεί μυστική την ταυτότητά είναι μια τοιχογραφία που αποτελείται από πράσινη μπογιά που μοιάζει με φύλλωμα σε έναν τοίχο πίσω από ένα κλαδεμένο δέντρο με γυμνά κλαδιά. Ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει στένσιλ ένα άτομο που κρατά μια μηχανή ψεκασμού σαν να έχει εκείνος ψεκάσει το πράσινο χρώμα για το φύλλωμα του φυλλοβόλου δέντρου. «Είναι σαν ένα προσωπικό μήνυμα προς εμάς» λένε οι κάτοικοι της γειτονιάς στο δυτικό Λονδίνο.

Mεταξύ των Βρετανών που επισκέφθηκαν το Φίνσμπουρι Παρκ ήταν και ο Τζέιμς Κόρμπιν πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, o οποίος έγραψε: «Ο Banksy ήρθε στο Islington! Τι υπέροχο έργο τέχνης, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ελπίδα για τον φυσικό μας κόσμο παντού».

