Ο Αστακός αναβιώνει το άθλημα της Διελκυστίνδας - Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά

Ο Δήμος Ξηρομέρου θα προχωρήσει στην αναβίωση του αθλήματος της Διελκυστίνδας στον Αστακό, ένα σημαντικό άθλημα με βαθιές ιστορικές και Ολυμπιακές ρίζες, τιμώντας τη μνήμη του Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά.

 

Η ανακοίνωση:

Πρόσκληση στην 1 η συνάντηση Αθλήματος Διελκυστίνδας «Παντελής Καρασεβδάς» στον Αστακό Ξηρομέρου το Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, υπό την αιγίδα και συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διελκυστίνδας.

Ο Δήμος Ξηρομέρου, τιμώντας τη μνήμη του Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά, που γεννήθηκε στον Αστακό, διοργανώνει διήμερη αθλητική εκδήλωση για την προώθηση, γνωριμία και συμμετοχή στο πρώην ολυμπιακό άθλημα της Διελκυστίνδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διελκυστίνδας, και στοχεύει στην αναβίωση και διάδοση του ιστορικού και Ολυμπιακού αυτού αθλήματος.

Η διημερίδα περιλαμβάνει:

  • Παρουσίαση και ενημέρωση για το άθλημα από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διελκυστίνδας, κ. Λάζαρο Σαββίδη
  • Κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Παντελή Καρασεβδά
  • Επίδειξη αγώνα Διελκυστίνδας
  • Φιλικοί αγώνες μεταξύ ερασιτεχνικών ομάδων
  • Αναμνηστικά διπλώματα για όλους τους συμμετέχοντες
  • Απονομή κυπέλλου στη νικήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας

Κατηγορίες συμμετοχής:

  • Παιδιών
  • Εφήβων
  • Ενηλίκων (Άνδρες - Γυναίκες)

Κάθε ομάδα αποτελείται από οκτώ (8) αθλητές ή αθλήτριες.

Κάθε σχολείο, σύλλογος ή ανεξάρτητη ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) ομάδα ανά κατηγορία.

Όροι συμμετοχής:

  • Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής.
  • Τα έξοδα μετακίνησης και λοιπές δαπάνες επιβαρύνουν τις ομάδες.
  • Δεν είναι υποχρεωτική η κοινή ενδυμασία· κάθε ομάδα μπορεί να φορέσει οποιαδήποτε αθλητική περιβολή επιθυμεί.
  • Ο αθλητικός εξοπλισμός (σχοινιά, υποδομές) παρέχεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διελκυστίνδας.
  • Οι αγώνες θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή επίσημων διαιτητών της Ομοσπονδίας.

Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει όνομα ομάδας, καθώς και ονοματεπώνυμο αρχηγού με τηλέφωνο επικοινωνίας.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2025.

Αποστολή στο email: info@dimosxiromerou.gr ή στα τηλέφωνα: 6986605117 (Ελευθέριος Μάντζαρης) ή 6981809889 (Δημήτριος Καραβασίλης).

Η παρουσία και συμμετοχή σας θα αποτελέσει τιμή για τον Δήμο Ξηρομέρου και συμβολή στην
προσπάθεια αναβίωσης ενός σημαντικού αθλήματος με βαθιές ιστορικές και Ολυμπιακές ρίζες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

