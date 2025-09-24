Ο Αστακός αναβιώνει το άθλημα της Διελκυστίνδας - Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά
Ο Δήμος Ξηρομέρου θα προχωρήσει στην αναβίωση του αθλήματος της Διελκυστίνδας στον Αστακό, ένα σημαντικό άθλημα με βαθιές ιστορικές και Ολυμπιακές ρίζες, τιμώντας τη μνήμη του Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά.
Η ανακοίνωση:
Πρόσκληση στην 1 η συνάντηση Αθλήματος Διελκυστίνδας «Παντελής Καρασεβδάς» στον Αστακό Ξηρομέρου το Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, υπό την αιγίδα και συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διελκυστίνδας.
Ο Δήμος Ξηρομέρου, τιμώντας τη μνήμη του Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά, που γεννήθηκε στον Αστακό, διοργανώνει διήμερη αθλητική εκδήλωση για την προώθηση, γνωριμία και συμμετοχή στο πρώην ολυμπιακό άθλημα της Διελκυστίνδας.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διελκυστίνδας, και στοχεύει στην αναβίωση και διάδοση του ιστορικού και Ολυμπιακού αυτού αθλήματος.
Η διημερίδα περιλαμβάνει:
- Παρουσίαση και ενημέρωση για το άθλημα από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διελκυστίνδας, κ. Λάζαρο Σαββίδη
- Κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Παντελή Καρασεβδά
- Επίδειξη αγώνα Διελκυστίνδας
- Φιλικοί αγώνες μεταξύ ερασιτεχνικών ομάδων
- Αναμνηστικά διπλώματα για όλους τους συμμετέχοντες
- Απονομή κυπέλλου στη νικήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας
Κατηγορίες συμμετοχής:
- Παιδιών
- Εφήβων
- Ενηλίκων (Άνδρες - Γυναίκες)
Κάθε ομάδα αποτελείται από οκτώ (8) αθλητές ή αθλήτριες.
Κάθε σχολείο, σύλλογος ή ανεξάρτητη ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) ομάδα ανά κατηγορία.
Όροι συμμετοχής:
- Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής.
- Τα έξοδα μετακίνησης και λοιπές δαπάνες επιβαρύνουν τις ομάδες.
- Δεν είναι υποχρεωτική η κοινή ενδυμασία· κάθε ομάδα μπορεί να φορέσει οποιαδήποτε αθλητική περιβολή επιθυμεί.
- Ο αθλητικός εξοπλισμός (σχοινιά, υποδομές) παρέχεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διελκυστίνδας.
- Οι αγώνες θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή επίσημων διαιτητών της Ομοσπονδίας.
Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει όνομα ομάδας, καθώς και ονοματεπώνυμο αρχηγού με τηλέφωνο επικοινωνίας.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2025.
Αποστολή στο email: info@dimosxiromerou.gr ή στα τηλέφωνα: 6986605117 (Ελευθέριος Μάντζαρης) ή 6981809889 (Δημήτριος Καραβασίλης).
Η παρουσία και συμμετοχή σας θα αποτελέσει τιμή για τον Δήμο Ξηρομέρου και συμβολή στην
προσπάθεια αναβίωσης ενός σημαντικού αθλήματος με βαθιές ιστορικές και Ολυμπιακές ρίζες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ