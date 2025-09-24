Ο Αστακός αναβιώνει το άθλημα της Διελκυστίνδας - Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά

Ο Δήμος Ξηρομέρου θα προχωρήσει στην αναβίωση του αθλήματος της Διελκυστίνδας στον Αστακό, ένα σημαντικό άθλημα με βαθιές ιστορικές και Ολυμπιακές ρίζες, τιμώντας τη μνήμη του Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά.

Η ανακοίνωση:

Πρόσκληση στην 1 η συνάντηση Αθλήματος Διελκυστίνδας «Παντελής Καρασεβδάς» στον Αστακό Ξηρομέρου το Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, υπό την αιγίδα και συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διελκυστίνδας.

Ο Δήμος Ξηρομέρου, τιμώντας τη μνήμη του Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά, που γεννήθηκε στον Αστακό, διοργανώνει διήμερη αθλητική εκδήλωση για την προώθηση, γνωριμία και συμμετοχή στο πρώην ολυμπιακό άθλημα της Διελκυστίνδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διελκυστίνδας, και στοχεύει στην αναβίωση και διάδοση του ιστορικού και Ολυμπιακού αυτού αθλήματος.

Η διημερίδα περιλαμβάνει:

Παρουσίαση και ενημέρωση για το άθλημα από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διελκυστίνδας, κ. Λάζαρο Σαββίδη

Κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Παντελή Καρασεβδά

Επίδειξη αγώνα Διελκυστίνδας

Φιλικοί αγώνες μεταξύ ερασιτεχνικών ομάδων

Αναμνηστικά διπλώματα για όλους τους συμμετέχοντες

Απονομή κυπέλλου στη νικήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας

Κατηγορίες συμμετοχής:

Παιδιών

Εφήβων

Ενηλίκων (Άνδρες - Γυναίκες)

Κάθε ομάδα αποτελείται από οκτώ (8) αθλητές ή αθλήτριες.

Κάθε σχολείο, σύλλογος ή ανεξάρτητη ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) ομάδα ανά κατηγορία.

Όροι συμμετοχής:

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής.

Τα έξοδα μετακίνησης και λοιπές δαπάνες επιβαρύνουν τις ομάδες.

Δεν είναι υποχρεωτική η κοινή ενδυμασία· κάθε ομάδα μπορεί να φορέσει οποιαδήποτε αθλητική περιβολή επιθυμεί.

Ο αθλητικός εξοπλισμός (σχοινιά, υποδομές) παρέχεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διελκυστίνδας.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή επίσημων διαιτητών της Ομοσπονδίας.

Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει όνομα ομάδας, καθώς και ονοματεπώνυμο αρχηγού με τηλέφωνο επικοινωνίας.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2025.

Αποστολή στο email: info@dimosxiromerou.gr ή στα τηλέφωνα: 6986605117 (Ελευθέριος Μάντζαρης) ή 6981809889 (Δημήτριος Καραβασίλης).

Η παρουσία και συμμετοχή σας θα αποτελέσει τιμή για τον Δήμο Ξηρομέρου και συμβολή στην

προσπάθεια αναβίωσης ενός σημαντικού αθλήματος με βαθιές ιστορικές και Ολυμπιακές ρίζες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ