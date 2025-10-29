Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Αθλητικά Νέα

O “Ασαλάγητος Αγρινίου” έτοιμος να πατήσει χορτάρι για 2η σεζόν στα γήπεδα

Η προετοιμασία της ομάδας "Ασαλάγητος Αγρινίου", έφτασε στο τέλος και πλέον ετοιμαζόμαστε να πατήσουμε χορτάρι για 2η σεζόν στα γήπεδα .

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ο αθλητισμός σε αυτήν την σύγχρονη καπιταλιστική και νεοφιλελεύθερη κοινωνία που ζούμε έχει γίνει, όπως τα πάντα γύρω μας, ένα καθαρά εμπορευματοποιημένο προϊόν.
Από μικρά παιδιά είχαμε το όνειρο να γίνουμε ποδοσφαιριστές , να σκοράρουμε σε κατάμεστο γήπεδο το νικητήριο γκόλ και να βγάλουμε την φανέλα .
Το όνειρο αυτό πλέον δεν υπάρχει για τα περισσότερα παιδιά , ενώ για όσους ακόμα ονειρεύονται , το όνειρο αυτό καταλήγει σε εφιάλτης .
Στημένα παιχνίδια, πελατειακές σχέσεις με το κράτος,μπίζνες κάτω από το τραπέζι, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ κυριαρχούν με έναν και μοναδικό στόχο : ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ .
Το παιδί που ονειρευόσουν πλέον έχει γίνει ένα προιόν χάνοντας όχι απλα την ιδιότητα του ως αθλητής , αλλα πλέον και ως άνθρωπος . Απέναντι σε όλα αυτά, γεννήθηκε η ανάγκη μας να δημιουργήσουμε μια ομάδα αντιπαράδειγμα, έναν διαφορετικό τρόπο να στεκόμαστε μέσα στον αθλητισμό και στην ίδια μας την καθημερινότητα . Για εμάς, βασικοί παράγοντες- οι οποίοι και μας ώθησαν στη δημιουργία της ομάδας- αποτελούν η ευχαρίστηση του παιχνιδιού, η αγάπη για τον αθλητισμό , η αίσθηση της ελευθερίας και όχι καθεαυτή η νίκη και ο ανταγωνισμός με άλλες ομάδες .
Ως αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα, η ομάδα αποτελείται από την αυτοτελή ανοιχτή συνέλευσή της και αυτή είναι το μόνο αποφασιστικό όργανο. Οι αποφάσεις παίρνονται οριζόντια,αμεσοδημοκρατικά και αντι-ιεραρχικά και το κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει ισότιμα .
Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας χρονιά στα γήπεδα χωρίς να κάνουμε την παραμικρή έκπτωση στα παραπάνω.
Σε ένα ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο που σε συνέχεια της ζωή μας , διαρκώς υποβαθμίζεται εμείς απαντάμε με ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ , ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ .
Και φέτος λοιπόν θα παίξουμε την μπαλίτσα μας ,

