Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο influencer: Διαφημίζει γυμναστήριο κάνοντας γυμναστική

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος εμφανίζεται, με ανάρτησή του, σε ρόλο... influencer, κάνοντας σειρά ασκήσεων σε βίντεο γυμναστηρίου.

Ειδικότερα, από τα βάρη μέχρι τα σχοινιά και το ποδήλατο, ο πρώην υπουργός και υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας Άρης Σπηλιωτόπουλος δείχνει μεγάλη εξοικείωσή με το πρόγραμμα γυμναστικής, προτρέποντάς τους ακολούθους του στα social media να γνωρίσουν το γυμναστήριο.

@marksgroundathens

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τι κάνει το Mark’s Ground Athens να ξεχωρίζει - τη φιλοσοφία, την ενέργεια και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προπόνηση! 💪🏼 Γιατί εδώ, δεν έρχεσαι απλώς να γυμναστείς, γίνεσαι κομμάτι μιας ομάδας που σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα! 🙌🏼 #marksground #marksgroundathens #review #athens #gym

♬ original sound - Mark’s Ground Athens

20 Οκτ 2025

