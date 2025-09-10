Ο Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για το... Ελλάδα – Λιθουανία!

Τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη διέκοψε ο Αιτωλικιώτης καλλιτέχνης, Κωνσταντίνος Αργυρός, για δει ο κόσμος τον αγώνα Ελλάδα – Λιθουανία του Eurobasket 2025.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, έδειξε για ακόμη μία φορά την άμεση σύνδεσή του με το κοινό και την επικαιρότητα.

Ενώ βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε αγαπημένα του τραγούδια, σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμα ώστε όλοι —και ο ίδιος— να παρακολουθήσουν τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα του αγώνα Ελλάδα – Λιθουανία για το Eurobasket, μέσα από μια γιγαντοοθόνη.

Η ένταση στην αρένα ήταν τεράστια, καθώς τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού έκριναν την πρόκριση της Εθνικής στα Ημιτελικά.

Ο Αργυρός, ακούνητος και συγκεντρωμένος, παρακολουθούσε μαζί με το κοινό, μέχρι που ήρθε η στιγμή της μεγάλης χαράς: η Ελλάδα κέρδισε, το κοινό ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, και ο τραγουδιστής αστειεύτηκε λέγοντας:

«Εντάξει, νικήσαμε… να το αφήσω κι άλλο;»

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια, συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, αλλά η ατμόσφαιρα πλέον ήταν φορτισμένη με ενθουσιασμό και εθνική περηφάνια.