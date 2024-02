Ο αρχιμουσικός και σκηνοθέτης Γιώργος Πέτρου στο νέο επεισόδιο OLYTALKS του Θεάτρου Ολύμπια

Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» παρουσιάζει το νέο επεισόδιο της σειράς #OLYTALKS στο επίσημο κανάλι του στο YouTube, με καλεσμένο τον διεθνούς ακτινοβολίας αρχιμουσικό και σκηνοθέτη, Γιώργο Πέτρου.

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς #OLYTALKS, ο Γιώργος Πέτρου μιλά για την διαδρομή του στον κόσμο της όπερας, για σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του αλλά και για την σχέση του με το Θέατρο Ολύμπια.

Ο ίδιος μάλιστα, θα βρεθεί ξανά στο ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας, το Σάββατο 2 Μαρτίου αυτή τη φορά για να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων στην συναυλία «Ο συνθέτης του Θεού». Η βραδιά είναι αφιερωμένη στον αυστριακό συνθέτη Anton Bruckner, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους εκπροσώπους του ύστερου ρομαντισμού.

Βιογραφικό Γιώργου Πέτρου

Ο Γιώργος Πέτρου, ένας από τους πλέον διακεκριμένους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του, διαγράφει μια λαμπρή διεθνή σταδιοδρομία, με τακτικές εμφανίσεις σε σπουδαία θέατρα και αίθουσες συναυλιών και συνεργασίες με διάσημες ορχήστρες. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ερμηνευτές της μουσικής του 18ου αιώνα, διαθέτοντας ένα ευρύτατο ρεπερτόριο, με έμφαση στις ιστορικές πρακτικές ερμηνείας και την όπερα. Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί παράλληλα και με τη σκηνοθεσία μουσικού θεάτρου και όπερας, υπογράφοντας σημαντικές παραγωγές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από το 2021 είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο ιστορικό International Handel Festival του Γκέτινγκεν. Έχει τιμηθεί με το δισκογραφικό βραβείο ECHO Klassik, ενώ ήταν υποψήφιος στα βραβεία Grammy 2018 για την καλύτερη ηχογράφηση όπερας. Η γαλλική κυβέρνηση τον τίμησε με τον τίτλο του «Ιππότη Γραμμάτων και Τεχνών», ενώ η Royal Academy of Music του Λονδίνου με τον τιμητικό τίτλο «Associate» (ARAM). Η Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής τού απένειμε το Μεγάλο Βραβείο Μουσικής για το 2018. Ο Γιώργος Πέτρου έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ηχογραφήσεις για τις μεγαλύτερες διεθνείς δισκογραφικές εταιρείες (Deutsche Grammophon, Decca, Oehms Classics, MDG), οι οποίες έχουν αποσπάσει σημαντικότατες διεθνείς διακρίσεις. Σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Royal College of Music και τη Royal Academy of Music του Λονδίνου με υποτροφίες της ίδιας της Βασιλικής Ακαδημίας και του Ιδρύματος Ωνάση.

#OLYTALKS

Η σειρά #OLYTALKS είναι ένα ταξίδι στην καριέρα και την ζωή εκείνων που διαμορφώνουν το τοπίο της εγχώριας και διεθνούς πολιτιστικής παραγωγής.

Μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων, όπου καλλιτέχνες ή διακεκριμένες προσωπικότητες που σχετίζονται με τον πολιτισμό από την Ελλάδα και τον κόσμο καλούνται να μιλήσουν για την διαδικασία σκέψης, τις προκλήσεις και την έμπνευσή τους.

Η σειρά #OLYTALKS στοχεύει να αναδείξει την καρδιά της δημιουργικής διαδικασίας, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη ζωή των ανθρώπων που διαμορφώνουν τον σύγχρονο καλλιτεχνικό χάρτη. Μέσα από ειλικρινείς και διεισδυτικές συζητήσεις, η σειρά προσφέρει μεταξύ άλλων μια πολύτιμη κατανόηση για την ακλόνητη αφοσίωσή των καλλιτεχνών στην τέχνη τους. Το κοινό αποκτά μια βαθύτερη εκτίμηση για το πάθος, τη δέσμευση και το κίνητρο που οδηγεί καλλιτέχνες και μη να αφιερώσουν μέρος ή τη ζωή τους στην τέχνη.