Ο αρχηγός του «Deal», Γιάννης Κοσμαδάκης από την Αχαΐα έφυγε με 19.000 ευρώ στην τσέπη του!

Με άρωμα Δυτικής Ελλάδας το «Deal» της 20ης Οκτωβρίου, όπου ο αρχηγός, Γιάννης Κοσμαδάκης από την Αχαΐα κέρδισε 19 χιλιάδες ευρώ!

Κι αφού έκανε… τελετή παράδοσης-παραλαβής μιας και ως αρχηγός παρέδωσε το… στέμμα του στον Γιώργο, αναφέρθηκε στο επάγγελμά του που είναι Προγραμματιστής.

Ακόμη και στη διάρκεια των γυρισμάτων δούλευε εξ’ αποστάσεως σε εταιρεία στο Βέλγιο, όπως αποκάλυψε και ο Γιώργος Θαναηλάκης.

Έχει σπουδάσει στο Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, παράλληλα ασχολήθηκε με το κομμάτι της επιχειρηματικότητας έχοντας ιδρύσει και την 1η startupper, λίγο πριν αποφοιτήσει.

Πριν δύο χρόνια είχε συμπεριληφθεί στη λίστα Forbs με τους πιο πετυχημένους νέους κάτω των 30 ετών.

Όμως, η μ μεγαλύτερή του διάκριση ήταν όταν ως κόουτς είχε κατακτήσει τη 2η θέση σε Διαγωνισμό Ρομποτικής εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του στο πετυχημένο τηλεπαιχνίδι κατάφερε -κάτι που λίγοι έχουν πετύχει- να κρατήσει για αρκετούς γύρους 2-3 από τα μεγαλύτερα ποσά κι αφού το έζησε όσο ήθελε σταμάτησε στις 19 χιλιάδες ευρώ την κατάλληλη στιγμή.

Δεν είναι δα και λίγο πράγμα να πουλάς ένα κουτί αξίας 4.000 ευρώ για ένα ποσό σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερο!!