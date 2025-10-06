Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι: «Ένας άνθρωπος υποφέρει»

Αμέσως μετά το τέλος του αγιασμού στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφτηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σημειώνεται πως ο Πάνος Ρούτσι κάνει για 22η μέρα απεργία πείνας ζητώντας να γίνει εκταφή του γιού του Ντένις Ρούτσι ώστε να μάθει την πραγματική αιτία θανάτου του παιδιού του, με εξετάσεις όχι μόνο για ταυτοποίηση του γιού του, αλλά επίσης τοξικολογικές και βιοχημικές.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα ζητώντας να του δοθεί η άδεια για εκταφή του παιδιού του ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις στα λείψανα του γιου του.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έκανε μια σύντομη δήλωση στους δημοσιογράφους λίγο πριν φτάσει στην σκηνή του Πάνου Ρούτσι λέγοντας πως: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω».

Ο διάλογος που ακολούθησε ανάμεσα στον Ρούτσι και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο:

Αρχιεπίσκοπος: Ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά.

Ρούτσι: Ευχαριστώ μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος.

Ο Πάνος Ρούτσι λίγο πριν την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου, ανέφερε σε δήλωσή του: «Είμαι εδώ τόσες ημέρες και αντί η κυβέρνηση να κάνει κάτι για αυτό αντίθετα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάμψει τον αγώνα μου και να παίρνει αποφάσεις χωρίς εγώ να τις εγκρίνω».

«Όπως ξέρετε όλοι την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού μου, δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί, εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις» σημείωσε.

