Ο Αράκυνθος με τη ματιά του Γιάννη Ρουσόπουλου - «Κάπου 12 χλμ από το Μεσολόγγι»

Με μία συγκινητική φωτογραφία από τον Αράκυνθο μέσα από τον φακό του Μεσολογγίτη Γιάννη Ρουσόπουλου η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία θέλησε να τιμήσει για μια ακόμη φορά τον περιβαλλοντολόγο που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

 

Ο Γιάννης Ρουσόπουλος «έσβησε», ύστερα από γενναία και πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της περιβαλλοντικής καταγραφής και παρακολούθησης, ο Γιάννης υπήρξε από τους πιο βαθύς γνώστες της ορνιθοπανίδας, των οικοτόπων και της φυσικής ιστορίας της ευρύτερης περιοχής.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, μοιραζόταν εικόνες από τις εξορμήσεις του, φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα βουνά, τις λίμνες, τους υγροτόπους και την άγρια ζωή της περιοχής. Έτσι λοιπόν, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, δημοσίευσε σχετική φωτογραφία συνοδεύοντάς την με μία συγκινητική ανάρτηση, όπου αναφέρει:

«Κάπου 12 χλμ από το Μεσολόγγι.

Ψηλά στον Αράκυνθο και την περιοχή του χωριού Μούσουρα, με θέα προς τις νησίδες Ντολμά Αιτωλικού, την περιοχή Νεοχωρίου και το Δέλτα Αχελώου. Φυσικό κάλος, απλόχερα δοσμένο.

Με τη ματιά του μέλους μας Γιάννη Ρουσόπουλου, που έφυγε πρόωρα από κοντά μας (φωτογραφία - κείμενο: Γ. Ρουσόπουλος)»

