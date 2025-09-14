Ο Αντύπας πάντρεψε τον γιο του - Ο θρησκευτικός γάμος του Πρόδρομου Μαζλουμίδη με την Ελένη Ντίνα

Τον γιο του, Πρόδρομο Μαζλουμίδη, πάντρεψε ο γνωστός τραγουδιστής Αντύπας, βιώνοντας μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του, σε θρησκευτικό γάμο με την Ελένη Ντίνα.

Ο νεαρός γαμπρός ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Ελένη Ντίνα – τη μία εκ των δύο αδελφών που αποτελούν το μουσικό σχήμα Dinamiss και που φέτος συμμετείχαν στον εθνικό τελικό για τη Eurovision. Το μυστήριο τελέστηκε με λαμπρότητα και συγκίνηση στην Αγία Φιλοθέη, το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόδρομος Μαζλουμίδης & Ελένη Ντίνα: Ο γάμος στην Αγία Φιλοθέη

Η εκκλησία της Αγίας Φιλοθέης γέμισε από συγγενείς, φίλους και διάσημους καλεσμένους που έσπευσαν να ευχηθούν στο ζευγάρι. Ο Αντύπας, βαθιά συγκινημένος, συνόδεψε τον γιο του μέχρι το ιερό, ενώ η όμορφη νύφη έφτασε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο retro αυτοκίνητο, κάνοντας όλα τα βλέμματα να στραφούν πάνω της.

Διάσημοι καλεσμένοι στο γάμο Μαζλουμίδη & Ντίνα

Η Καίτη Γαρμπή, ο Διονύσης Σχοινάς και ο γιος τους, Δημήτρης, ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους που έδωσαν το «παρών» στην τελετή, δίνοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στο γεγονός. Η παρουσία τόσων γνωστών καλλιτεχνών φανερώνει τους δεσμούς αγάπης και φιλίας που διατηρεί η οικογένεια του Αντύπα με τον χώρο της μουσικής.

Η καριέρα της νύφης με τις Dinamiss

Η Ελένη Ντίνα, μαζί με την αδελφή της Μαρία, έχουν δημιουργήσει το μουσικό ντουέτο Dinamiss. Οι δύο αδελφές έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς με το ξεχωριστό τους στυλ, ενώ φέτος συμμετείχαν στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Odyssey». Παρά το γεγονός ότι δεν εκπροσώπησαν τελικά την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, η συμμετοχή τους άνοιξε νέους δρόμους στην καριέρα τους.

Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης και η πορεία του

Ο γαμπρός, Πρόδρομος Μαζλουμίδης, ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του στο τραγούδι, ενώ παράλληλα έχει διαμορφώσει το δικό του προσωπικό στίγμα στον καλλιτεχνικό χώρο. Η γνωριμία του με την Ελένη Ντίνα εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα, που κορυφώθηκε με την απόφαση να ενώσουν τις ζωές τους.

Μια μέρα γεμάτη συγκίνηση και χαρά

Ο γάμος του ζευγαριού δεν ήταν μόνο μια προσωπική στιγμή αγάπης, αλλά και μια γιορτή για την οικογένεια και τους φίλους τους. Οι καλεσμένοι μίλησαν για τη ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα που επικράτησε, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές συγκίνησης όταν ο Αντύπας ευλόγησε το νέο ξεκίνημα του γιου του.

Η επόμενη μέρα για το ζευγάρι Μαζλουμίδη & Ντίνα

Μετά τον γάμο, ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης και η Ελένη Ντίνα σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα απολαύσουν το νέο κεφάλαιο της ζωής τους ως παντρεμένοι. Το κοινό αναμένει με ενδιαφέρον τα επόμενα μουσικά τους βήματα, ενώ το ίδιο το ζευγάρι δεν κρύβει τη χαρά του για την κοινή του πορεία.

