Άλλο ένα ρεκόρ πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ. Ο «Greek Freak» δεν πραγματοποίησε μία όποια και όποια νταμπλ-ντραμπλ εμφάνιση απένταντι στους Χιούστον Ρόκετς, αφού σκόραρε 45+ πόντους για 18η φορά στη καριέρα του, “πιάνοντας” τον θρύλο του NBA.

Giannis Antetokounmpo had a monster night with 48 PTS

His performance earned him @YahooFantasy Player of the Night

48 PTS | 17 REB | 2 AST | 1 BLK | 72.4 FPTS pic.twitter.com/ktmPi5f1wz

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 7, 2024