Ο Ανδρέας Πιστιόλης από το Ευυηνοχώρι νέος προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο 45χρονος Έλληνας προπονητής επιστρέφει στην ομάδα μπάσκετ όπου εργάστηκε για οκτώ σεζόν

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ανδρέα Πιστιόλη, με τον Έλληνα προπονητή να αναλαμβάνει την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, παίρνοντας την θέση του Εμίλ Ραΐκοβιτς.

Ο 45χρονος Έλληνας προπονητής επιστρέφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου εργάστηκε για οκτώ σεζόν. Μάλιστα σε τρία ματς κάθισε και στον πάγκο ως πρώτος, λόγω μιας ασθένειας του τότε προπονητή της ΤΣΣΚΑ, Δημήτρη Ιτούδη, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Τον Μάρτιο του 2022 ο Πιστιόλης βρέθηκε στον πάγκο της Γαλατάσαραϊ, όπου και παρέμεινε ως τον Μάιο του 2023.

“Χαίρομαι για την επιστροφή του, ήμουν σίγουρος πως θα επέστρεφε”, ανέφερε ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούτιν. “Έχει μια δύσκολη αποστολή, σε μια ομάδα που απαιτεί νίκες και έχει μόνο μια εβδομάδα πριν τα playoffs. Δεν περιμένουμε μαγική μεταμόρφωση, αλλά ελπίζουμε πως θα φέρει μια φρέσκια προσέγγιση και να βοηθήσει ψυχολογικά τους παίκτες. Πιστεύουμε πως θα πετύχει, γιατί πέρασε από ένα ιδανικό ‘σχολείο’ στο υψηλότερο επίπεδο, έχει εμπειρία, ξέρει να κερδίζει και γνωρίζει τι σημαίνει να δουλεύεις για την ΤΣΣΚΑ. Είναι σημαντικό που γνωρίζει τους περισσότερους στην ομάδα και δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής”, πρόσθεσε.

Ο Ανδρέας Πιστιόλης είπε με τη σειρά του: “Μετά από οκτώ χρόνια που ήμουν μέλος αυτού του φανταστικού οργανισμού, επιστρέφω ως πρώτος προπονητής. Ο πρόεδρος είχε πει πως θα διασταυρωθούν ξανά οι δρόμοι μας και όπως πάντα κράτησε τον λόγο του. Έχω το προνόμιο να είμαι σε μια ομάδα που είναι προορισμένη να κερδίζει και έχει πάρει 80 τίτλους. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, θα παίξουμε δυνατά και θα κάνουμε τους πάντες να νιώσουν τι σημαίνει να παίζεις για την ΤΣΣΚΑ. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε”.

🔴🔵 Andreas Pistiolis has become the new head coach of our team, the contract is valid until the end of the season. Thus, the 45-year-old Greek specialist returned to CSKA, where he worked for almost eight seasons as an assistant. More info: https://t.co/3urpbPigEA pic.twitter.com/f8KyRuZzag

— CSKA Moscow (@cskabasket) April 15, 2024