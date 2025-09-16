O Αιτωλοακαρνάνας καθηγητής ΕΜΠ Μηνάς Λιαροκάπης εμπνευστής της πρώτης Ολυμπιάδας Ανθρωποειδών στην Αρχαία Ολυμπία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία η πρώτη Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών, μια πρωτοποριακή έμπνευση του Αιτωλοακαρνάνα καθηγητή ΕΜΠ Μηνά Λιαροκάπη, υπό την διοργάνωση των Acumino και Endeavor Greece και την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η διοργάνωση συγκέντρωσε ερευνητές, εταιρείες και δημιουργούς από όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας καινοτομίες στην τεχνητή νοημοσύνη και την εκπαιδευτική ρομποτική. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιδείξεις ανθρωποειδών ρομπότ, εργαστήρια, ομιλίες διεθνούς φήμης επιστημόνων και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

O Αιτωλοακαρνάνας καθηγητής του ΕΜΠ Μηνάς Λιαροκάπης στο κέντρο της φωτογραφίας

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο MakerLab συμμετείχε με την αγωνιστική ομάδα MakerLab Elite, ενώ ο Παναγιώτης Θεοχάρης μίλησε για τον ρόλο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και τη διασύνδεσή της με τη βιομηχανική ρομποτική στον τομέα των ρομπότ διάσωσης, με αναφορά στις διεθνείς επιτυχίες της ομάδας.

Η επιλογή της Αρχαίας Ολυμπίας, γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, ανέδειξε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκδήλωσης, συνδέοντας την ιστορία με την καινοτομία.

Ετικέτες: αρχαία ολυμπία, Μηνάς Λιαροκάπης, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΝΘΡΟΠΟΕΙΔΩΝ

