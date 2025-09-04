Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου προσλαμβάνει εποχικό προσωπικό

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακών εργατών για το συσκευαστήριο ακτινιδίων  στο Πλάτανο Καλυβίων.

 

Οι νέες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από 10.00 πμ έως 12.00 πμ στα γραφεία του συνεταιρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δελτίο Ταυτότητας

Αριθμός  Μητρώου ΙΚΑ

Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)

ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)

ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Email: info@alfafruits.com

04 Σεπ 2025

