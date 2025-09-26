Ο Αγρινιώτης Βασίλης Γαλατάς στον «Άγιο Έρωτα» με εναέρια πλάνα από τη Βόνιτσα

Ο Αγρινιώτης αεροκινηματογραφιστής Βασίλης Γαλατάς θα συμμετάσχει με τη δουλειά του στη τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας», η οποία αναμένεται να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η συνεργασία προέκυψε ύστερα από βίντεο που είχε ανεβάσει ο ίδιος στο προσωπικό του κανάλι, τα οποία εντυπωσίασαν τους υπευθύνους της παραγωγής. Έτσι, εναέρια πλάνα του από τη Βόνιτσα θα συμπεριληφθούν στη σειρά, αναδεικνύοντας με εντυπωσιακό τρόπο την ομορφιά της περιοχής.

Για τον Βασίλη Γαλατά, η φωτογραφία και η εναέρια κινηματογράφηση αποτελούν όχι μόνο χόμπι αλλά και παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους και συνεργασίες.