Ο Αγρινιώτης Θανάσης Βασιλόπουλος ξεσήκωσε το κοινό στο Ηρώδειο σε μια αξέχαστη νύχτα

Χαραγμένη στη μνήμη όσων την έζησαν θα μείνει η συναυλία του Αγρινιώτη Θανάση Βασιλόπουλου, στο κατάμεστο Ηρώδειο θέατρο.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος δεξιοτέχνης παρουσίασε το Σάββατο (11.10.25) το μουσικό του ταξίδι «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη», προσφέροντας μια εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και μεγαλείο.

Η σκηνή του Ηρωδείου πλημμύρισε από ήχους που ένωσαν Ανατολή και Δύση, το παραδοσιακό με το σύγχρονο, το έντεχνο με τη world music. Με αυτόν τον τρόπο ο Θανάσης Βασιλόπουλος απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται κορυφαίος δεξιοτέχνης του κλαρίνου και διεθνώς αναγνωρισμένος μουσικός. Με το κλαρίνο του να «αφηγείται» ιστορίες και τη μουσική του να διαπερνά εποχές και πολιτισμούς, η βραδιά ήταν γεμάτη εικόνες, ρυθμούς και αναμνήσεις από τόπους που μιλούν την ίδια γλώσσα της καρδιάς!

Μαζί του βρέθηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες απογειώνοντας τη βραδιά, όπως ο Κώστας Χατζής, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ο Παναγιώτης Λάλεζας, ο HOVIG, ο Κώστας Μήτσης, η Δανιέλα Χατζή και ο σπουδαίος Omar Faruk Tekbilek. Η σκηνή μετατράπηκε σε μια γιορτή, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, του flamenco σχήματος Solea με την Ελένη Γιαννοπούλου, της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου και του σολίστα Μανώλη Καραντίνη.

Την μουσική διεύθυνση υπέγραψε ο Νίκος Πλατύραχος, ενώ η σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Λύρα και η αφήγηση του Γιάννη Αϊβάζη χάρισαν μια θεατρική διάσταση στη βραδιά, μετατρέποντας τη συναυλία σε ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης.

<br />

Μάλιστα, στην σκηνή ανέβηκε ο διεθνούς φήμης DJ Αντώνης Δημητριάδης (Antonis Dimitriadis) και για πρώτη φορά στα χρονικά του αρχαίου θεάτρου, ένα DJ set «έντυσε» τον ιερό χώρο!

Το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα, καθώς η συνύπαρξη του Θανάση Βασιλόπουλου με τον Αντώνη Δημητριάδη ήταν κάτι το μοναδικό, υπενθυμίζοντας την διαχρονική δύναμη της μουσικής ως παγκόσμια γλώσσα, η οποία είναι ικανή να ενώνει πολιτισμούς, αλλά και ανθρώπους!

Με φόντο την Ακρόπολη να φωτίζει τη νύχτα και τους ήχους να αντηχούν στα αρχαία μάρμαρα, το Ηρώδειο φιλοξένησε μια απίθανη μουσική βραδιά, με τον Θανάση Βασιλόπουλο να χαρίζει μια απίθανη εμπειρία.

