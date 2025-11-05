Ο Αγρινιώτης Γιάννης Γράψας αναδεικνύει τον παιδαγωγικό ρόλο του μπάσκετ

Ο Αγρινιώτης προπονητής Γιάννης Γράψας, με εμπειρία στην προπόνηση νέων αθλητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύει τον παιδαγωγικό ρόλο του μπάσκετ και τη σημασία της προπόνησης.

Ο κόουτς Γιάννης Γράψας είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Καλαθοσφαίριση και κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc.) Προπονητικής από το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, με εξειδίκευση στη Βιντεοανάλυση τεχνικής και τακτικής ομαδικών αθλημάτων μέσω Η/Υ. Το διδακτορικό του εστιάζει στην προπονητική συμπεριφορά και την παρακίνηση αθλητών υψηλού επιπέδου στην καλαθοσφαίριση.

Το 2008 ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ με υποτροφία του ΣΕΠΚ, όπου συνεργάστηκε με κολέγια του NCAA (Villanova, Temple, Saint Joseph’s, Drexel, Penn State, De La Salle) και με ομάδες του NBA, όπως οι Philadelphia 76ers, New Jersey Nets και Washington Wizards.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως προπονητής ομάδων Εθνικών κατηγοριών και έχει αναπτύξει σημαντική δράση σε προγράμματα ανάπτυξης νέων αθλητών, οργανώνοντας και υλοποιώντας αναπτυξιακά προγράμματα και basketball camps για την καλλιέργεια τεχνικών και τακτικών δεξιοτήτων νεαρών καλαθοσφαιριστών.

Το 2024–2025 συνεργάστηκε με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ ως ομοσπονδιακός προπονητής, συμβάλλοντας στη συστηματική προώθηση και εξέλιξη των νεαρών Ελλήνων αθλητών.

Στο εξωτερικό, εργάστηκε στη Νότια Αφρική στον αναπτυξιακό τομέα των εθνικών ομάδων (South Africa Varsity Basketball) και στη συνέχεια ως Head Coach των Tshwane Suns, οδηγώντας την ομάδα στα play offs του Εθνικού Πρωταθλήματος και στα προκριματικά της Afroleague.

Τι σας εμπνέει περισσότερο στη δουλειά με νέους αθλητές;

«Με εμπνέει η δυνατότητα να συμβάλλω στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νέων αθλητών μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης στο μπάσκετ. Το άθλημα αποτελεί ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό εργαλείο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, συνεργασίας και ψυχολογικής ανθεκτικότητας. Μέσα από την επιστημονική προσέγγιση της προπονητικής διαδικασίας και την εφαρμογή αρχών αθλητικής ψυχολογίας, επιδιώκω να ενισχύω την αυτορρύθμιση, την αγωνιστική νοημοσύνη και την εσωτερική παρακίνηση των παικτών. Η εξέλιξή τους — τόσο ως μπασκετμπολίστες όσο και ως σκεπτόμενοι, υπεύθυνοι νέοι — είναι αυτό που μου δίνει την ουσιαστική έμπνευση και δικαίωση στο έργο μου».

Πώς ενθαρρύνετε την αυτοπεποίθηση και την πειθαρχία στους αθλητές σας;

«Η αυτοπεποίθηση και η πειθαρχία καλλιεργούνται μέσα από ένα προπονητικό περιβάλλον που συνδυάζει σαφή δομή, συνέπεια και θετική ανατροφοδότηση. Δίνω έμφαση στη διαδικασία, όχι μόνο στο αποτέλεσμα — κάθε αθλητής μαθαίνει να θέτει ρεαλιστικούς στόχους, να αξιολογεί την πρόοδό του και να αναλαμβάνει ευθύνη για την προσπάθειά του. Στο μπάσκετ, μέσα από απαιτητικές αλλά παιδαγωγικά σχεδιασμένες προπονητικές συνθήκες, ενισχύεται η ψυχική ανθεκτικότητα και η πίστη στις δυνατότητες του παίκτη. Παράλληλα, η συνέπεια στην προπόνηση, η σωστή επικοινωνία και η αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, όπου η πειθαρχία δεν επιβάλλεται, αλλά επιλέγεται συνειδητά».

Πώς παρακολουθείτε την πρόοδο των παικτών και αξιολογείτε την απόδοσή τους;

«Η αξιολόγηση της προόδου των παικτών βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τακτικές μετρήσεις φυσικών και τεχνικών παραμέτρων, ανάλυση βίντεο και προπονητική παρατήρηση, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της απόδοσης με αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, μέσα από τακτικές συζητήσεις, αυτοαξιολόγηση και ψυχολογικά εργαλεία ενίσχυσης της αυτορρύθμισης, βοηθάμε τους αθλητές να κατανοούν οι ίδιοι την πρόοδό τους. Ο στόχος είναι η συνεχής, εξατομικευμένη ανατροφοδότηση που ενδυναμώνει την αγωνιστική ανάπτυξη και τη μαθησιακή αυτονομία του παίκτη».

Υπάρχουν ειδικές δραστηριότητες ή προσεγγίσεις που θεωρείτε πιο αποτελεσματικές;

«Αποτελεσματικότερες θεωρώ τις δραστηριότητες που συνδυάζουν τη γνωστική, τεχνική και ψυχολογική διάσταση της μάθησης. Στο αναπτυξιακό μπάσκετ, εφαρμόζω προπονητικές μεθόδους βασισμένες σε παιχνίδια αποφάσεων (game-based learning) και σε καταστάσεις πραγματικού αγώνα, που ενισχύουν την αγωνιστική αντίληψη και τη δημιουργικότητα των παικτών. Παράλληλα, εντάσσω ασκήσεις αυτορρύθμισης και διαχείρισης συναισθημάτων, ώστε οι αθλητές να αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση και ψυχική ανθεκτικότητα. Ο συνδυασμός τεχνικοτακτικής εξάσκησης με ψυχολογική προετοιμασία οδηγεί σε πιο ουσιαστική και βιώσιμη αγωνιστική εξέλιξη».

Έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα της ΕΟΚ ή έχετε συνεργαστεί με την Ομοσπονδία; Ποια ήταν η εμπειρία σας;

«Ναι, έχω συνεργαστεί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος της ΕΟΚ, το οποίο στοχεύει στη συστηματική ανίχνευση, υποστήριξη και εξέλιξη νεαρών ταλαντούχων αθλητών σε όλη τη χώρα. Η εμπειρία μου αυτή υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς μου έδωσε τη δυνατότητα να συμβάλω στην εφαρμογή σύγχρονων προπονητικών προσεγγίσεων και στη διάχυση επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών στην εκπαίδευση αθλητών και προπονητών. Η συνολική εμπειρία ανέδειξε τη σημασία της συνέργειας μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και αγωνιστικής εμπειρίας, με κοινό στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα και τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για το μέλλον του αθλήματος».

Ο Γιάννης ΓράψαςΠώς αξιολογείτε τον ρόλο της ΕΣΚΑΒΔΕ στην ανάπτυξη του μπάσκετ στην περιοχή σας;

«Η ΕΣΚΑΒΔΕ πλέον διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του μπάσκετ στη Βορειοδυτική Ελλάδα, προσφέροντας πλαίσιο αγωνιστικής δραστηριότητας και ευκαιρίες εξέλιξης για αθλητές και προπονητές. Ωστόσο, η προηγούμενη διοικητική περίοδος χαρακτηρίστηκε από αναχρονιστικές πρακτικές και ουσιαστική απουσία αναπτυξιακού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικά κενά στην παραγωγική βάση του μπάσκετ της περιοχής. Σήμερα απαιτείται συστηματική και σοβαρή δουλειά για να καλυφθούν τα ελλείμματα που συσσωρεύτηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και να τεθούν στέρεες βάσεις για το μέλλον. Θεωρώ κρίσιμο να υιοθετηθεί ένα στοχευμένο και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για τους νεαρούς αθλητές, ώστε η πρόοδος να έχει διάρκεια και κατεύθυνση. Ήδη έχω καταθέσει σχετική πρόταση και βρίσκομαι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον πρόεδρο της ΕΣΚΑΒΔΕ, κ. Κυβερνήτη, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ενίσχυση των ακαδημιών και τη διαμόρφωση σταθερής μπασκετικής φιλοσοφίας στην περιοχή».

Έχετε συνεργαστεί με την ΕΣΚΑΒΔΕ σε κάποια δράση; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

«Έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την ΕΣΚΑΒΔΕ για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού μοντέλου, όπως έχω ήδη αναφέρει, το οποίο έχω καταθέσει στον Πρόεδρο με όλες τις τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες, στηριγμένο σε επιστημονικές μεθόδους και σύγχρονες προπονητικές πρακτικές. Ο κ. Κυβερνήτης, με το όραμά του για ένα συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, δείχνει μεγάλη διάθεση να υποστηρίξει και να υλοποιήσει τέτοιες πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, οι ουσιαστικές παρεμβάσεις του από την ανάληψη της Προεδρίας έχουν δημιουργήσει ένα πιο σύγχρονο, ελκυστικό και αποτελεσματικό πλαίσιο δράσης για το μπάσκετ στη ΒΔ Ελλάδα. Οι πρώτες ενδείξεις συνεργασίας είναι ιδιαίτερα θετικές και υπάρχει η πρόθεση να επεκταθεί η εφαρμογή ενός συστηματικού αναπτυξιακού μοντέλου που θα ενισχύει τις ακαδημίες και την εξέλιξη των ταλέντων στην περιοχή, δημιουργώντας παράλληλα μια ξεκάθαρη φιλοσοφία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης μέρας του ελληνικού μπάσκετ».

Τι προτάσεις έχετε για την ενίσχυση της συνεργασίας των προγραμμάτων σας με την ΕΣΚΑΒΔΕ;

«Η βασική πρότασή μου για την ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΣΚΑΒΔΕ είναι η εφαρμογή ενός συστηματικού αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο θα συνδυάζει τεχνική, επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη. Αυτό περιλαμβάνει κοινά προγράμματα εκπαίδευσης προπονητών, ενοποιημένα προπονητικά πρότυπα για τις ακαδημίες και τακτική αξιολόγηση της προόδου των αθλητών. Παράλληλα, θεωρώ σημαντική τη δημιουργία μιας κοινής φιλοσοφίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης μέρας του ελληνικού μπάσκετ, ώστε οι πρωτοβουλίες των σωματείων και της ΕΟΚ να συντονίζονται και να ενισχύουν την ανάπτυξη των ταλέντων σε όλη τη Δυτική Ελλάδα».

Πώς θεωρείτε ότι η τοπική ανάπτυξη συνδέεται με την εθνική στρατηγική μπάσκετ;

«Η τοπική ανάπτυξη πρέπει να αποτελεί θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής μπάσκετ. Η συνεργασία των τοπικών ενώσεων, όπως η ΕΣΚΑΒΔΕ, με την ΕΟΚ διασφαλίζει ότι τα προγράμματα των ακαδημιών λειτουργούν με κοινή φιλοσοφία, μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, τα ταλέντα αναπτύσσονται με συνέπεια και συνέχεια, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ενιαίου, βιώσιμου πλαισίου ανάπτυξης για το ελληνικό μπάσκετ».

Ποιες αλλαγές θα θέλατε να δείτε στον χώρο της ανάπτυξης νέων παικτών στην περιοχή της ΕΣΚΑΒΔΕ;

«Θα ήθελα να δω τη δημιουργία και υλοποίηση ενός συστηματικού και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, σύγχρονες πρακτικές προπόνησης και παιδαγωγική προσέγγιση, ώστε οι νέοι παίκτες να αναπτύσσονται τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεχής επιμόρφωση των προπονητών, για να μεταφέρουν γνώσεις με επιστημονική ακρίβεια και συνοχή. Σημαντικό επίσης είναι να διαμορφωθεί κοινή φιλοσοφία για τις ακαδημίες, σε συμφωνία με τις ανάγκες της επόμενης μέρας του ελληνικού μπάσκετ, ενισχύοντας αυτοπειθαρχία, ομαδικότητα και προοπτική εξέλιξης. Η στενή συνεργασία με την ΕΣΚΑΒΔΕ και την ΕΟΚ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διαμόρφωση ενός σαφούς και σταθερού δρόμου ανάπτυξης ταλέντων στην περιοχή».

Υπάρχει κάποια καινοτομία ή μέθοδος που σκέφτεστε να εφαρμόσετε στο μέλλον;

«Η εξέλιξη του μπάσκετ απαιτεί πλέον την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογικών εργαλείων που ενισχύουν τη μαθησιακή και αγωνιστική διαδικασία. Στο πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΣΚΑΒΔΕ σχεδιάζεται η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων που περιλαμβάνουν τεχνολογίες ανάλυσης κίνησης, wearable sensors και στατιστική παρακολούθηση της απόδοσης. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν προγράμματα νευρο-κινητικής εκπαίδευσης (NeuroTracker Tactical) για τη βελτίωση της αντίληψης και της λήψης αποφάσεων στο παιχνίδι. Όλες αυτές οι καινοτομίες θα πρέπει να συνδυάζονται με παιδαγωγική προσέγγιση, ψυχολογική υποστήριξη και συνεχή επιμόρφωση των προπονητών, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο αναπτυξιακό μοντέλο — σύμφωνο με τις απαιτήσεις και τις προοπτικές της επόμενης μέρας του ελληνικού μπάσκετ».

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι για τα επόμενα χρόνια στον χώρο της προπονητικής;

«Στόχος μου είναι να συνεχίσω να συμβάλλω ενεργά στην αναπτυξιακή διαδικασία του ελληνικού μπάσκετ, τόσο μέσα από τη συνεργασία με ομάδες και συλλόγους που δημιουργούν κίνητρα για τους Έλληνες προπονητές και προσφέρουν υγιείς προοπτικές εξέλιξης, όσο και μέσα από τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες θεσμικών φορέων, όπως η ΕΣΚΑΒΔΕ, που προάγουν τη συστηματική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Επιδιώκω τη συνεχή επιστημονική επιμόρφωση, την εφαρμογή καινοτόμων προπονητικών προγραμμάτων και τη διάδοση μιας σύγχρονης, παιδαγωγικά θεμελιωμένης προπονητικής φιλοσοφίας. Παραμένω προσηλωμένος στη μεθοδική δουλειά, τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου εξέλιξης για τους νέους αθλητές και το ελληνικό μπάσκετ συνολικά».

Πηγή: tsiotras.blogspot.com