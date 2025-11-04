Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αστυνομικά Νέα
Αστυνομικά Νέα

Ο Αγρινιώτης Γ.Γ. της ΠΟΑΣΥ στον Νίκο Παπαθανάση για την βελτίωση των αποδοχών των αστυνομικών και των συνθηκών εργασίας

Ο Υπουργός αφου ακουσε τις θέσεις της ΠΟΑΣΥ εξέφρασε την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του έργου των αστυνομικών και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση του διαλόγου με τους αστυνομικούς

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Ο Αγρινιώτης Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Χρήστος Μαυραγάνης, μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα Βασίλη Νάκο συναντήθηκε σήμερα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.

​Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, έγινε εκτενής διάλογος για τις επικείμενες αυξήσεις και τις περαιτέρω βελτιώσεις των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, με ορίζοντα το 2026.
​Ο Υπουργός αφου ακουσε τις θέσεις της ΠΟΑΣΥ εξέφρασε την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του έργου των αστυνομικών. Δεσμεύτηκε για τη συνέχιση του διαλόγου με τους αστυνομικούς για την επίτευξη των κοινών στόχων.
Ο Αγρινιώτης Γ.Γ. της ΠΟΑΣΥ στον Νίκο Παπαθανάση για την βελτίωση των αποδοχών των αστυνομικών και των συνθηκών εργασίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Χαλκίδα: Στις οκτώ οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 23χρονου – Ποιος ο...

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών που είχαν «χτυπήσει» και στην Αιτωλοακαρνανία

Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό στα Βορίζια – Παραδίδονται οι δράστες του μακελειού

Πέντε συλλήψεις για τη δολοφονία του 23χρονου στη Χαλκίδα – Εμπλοκή τουλάχιστον οχτώ...

Σύλληψη στην Πάτρα: Η ΔΙΑΣ εντόπισε αλλοδαπό με ναρκωτική ουσία «Boom»

Αγρίνιο: Έπεσε στα δίχτυα της Δίωξης – Πιάστηκε με κάνναβη και συνελήφθη

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.