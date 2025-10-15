Ο Αγρινιώτης Χρήστος Ράπτης βγαίνει «εκτός» του iefimerida.gr

Σημαντικές ανακατατάξεις στο μιντιακό χώρο με τον Αγρινιώτη Χρήστο Ράπτη, να μην παραμένει στο iefimerida.gr που δημιούργησε.

Αλλαγή σελίδας για το iefimerida.gr καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η διαχείριση και δημοσιογραφική επιμέλεια του site θα περάσουν στον όμιλο του Γιάννη Κουρτάκη (Παραπολιτικά, powergame.gr κ.ά.).

Οι πληροφορίες της στήλης θέλουν η συμφωνία να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας, με το μιντιακό σκέλος του ομίλου του Αλ. Εξάρχου να αποκτά «μειοψηφική συμμετοχή» στην εφημερίδα Παραπολιτικά.

Εκτός iefimerida θα βρεθεί ο Αγρινιώτης δημιουργός της ιστοσελίδας, Χρήστος Ράπτης, όπως αναφέρει το businessdaily.gr.

Για σημαντικό μιντιακό deal με την εξαγορά του 50% του Ομίλου των «Παραπολιτικών» από εταιρία του ομίλου Μπάκου- Καυμενάκη- Εξάρχου κάνει λόγο το dailypost.gr. Η συμφωνία μεταξύ «Παραπολιτικών» και «Άκτωρα» ακούγεται ότι είναι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για το 50% του ομίλου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.