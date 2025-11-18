Ο Αγρινιώτης Χρήστος Μαυραγάνης, θα διεκδικήσει την προεδρία της ΠΟΑΣΥ

Από τη Λάρισα, «την καρδιά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας», ο Αγρινιώτης Χρήστος Μαυραγάνης ανακοίνωσε την έναρξη της προσπάθειάς του για τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΠΟΑΣΥ.

Όπως τόνισε, στόχος του είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας και η αποφασιστική προάσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων αστυνομικών.

Ο κ. Μαυραγάνης υπογράμμισε ότι επιθυμεί να θέσει «ισχυρές βάσεις για μια δυνατή, ενωτική και αποτελεσματική πορεία», πλαισιωμένος – όπως σημείωσε – από καταξιωμένους συνδικαλιστές και συνεργάτες που μοιράζονται κοινές αξίες και όραμα.

Στο επίκεντρο της διεκδίκησης, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται η βελτίωση της καθημερινότητας των αστυνομικών, η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων και η επαγγελματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Σώμα.

Ο Χρήστος Μαυραγάνης εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη στήριξη των συναδέλφων του, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη και η ψήφος τους αποτελούν τη βάση για τη συνέχιση της συλλογικής προσπάθειας. Με έμφαση στη συνέπεια, την ευθύνη και την αφοσίωση, δήλωσε πως στόχος είναι η ενίσχυση της προσφοράς και του έργου της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μαυραγάνη:

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ! 🚨

Από τη ΛΑΡΙΣΑ, την καρδιά της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ξεκινάμε έναν ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ για:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Δηλώνω αποφασισμένος να θέσω τις βάσεις για τη ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ, με στόχο μια ΔΥΝΑΤΗ, ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ για όλα τα μέλη μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πλαισιωμένος από ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ, συνοδοιπόρους και συνεργάτες – συναδέλφους και συναδέλφισσες – που μοιραζόμαστε τα ίδια ΙΔΑΝΙΚΑ, δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι με ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ και ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ, προάγοντας ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ.

Καταθέτουμε ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΙΔΕΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ, με κεντρικό άξονα τη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ και το ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

Συνεχίζουμε χάρη στη ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ, με την ΨΗΦΟ και την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ, της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Με ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΑΦΟΣΙΩΣΗ, συμβάλλουμε στην ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και την ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Συνεχίζουμε ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, στοχεύοντας σε ΝΕΕΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ