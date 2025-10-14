Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και οι Νεομάρτυρες μας εμπνέουν – Πρόταση για Μνημείο στο Μεσολόγγι

Άρθρο του καθηγητή Χρήστου Γερ. Σιάσου για τα Εγκαίνια του Μνημείου Νεομαρτύρων του Έθνους στην Αθήνα με πρόταση για ανέγερση Μνημείου Κληρικών στο Μεσολόγγι, προς τιμήν των Νεομαρτύρων και του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

«…Οι Νεομάρτυρες και η υπεράνθρωπη θυσία τους, διατήρησαν ζωντανή τη συνείδηση της Ελληνικότητας, της Ορθοδόξου πίστεως, της γλώσσας, των ηθών και των εθίμων του υπόδουλου κατά το σώμα, αδούλωτου κατά το πνεύμα, ευσεβούς λαού που ανατράφηκε με το Ευαγγέλιο, το Ψαλτήριο, τα Συναξάρια των Αγίων, τη Θεία Λειτουργία…»

Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, 7-10-2025

Γράφει ο καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος*

Την Τρίτη που μας πέρασε, 7 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν τα Εγκαίνια του Μνημείου Νεομαρτύρων του Έθνους, στον Ιστορικό Εκκλησιαστικό Χώρο επί της οδού Δεινοκράτους 68, πλησίον της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Η Τελετή διοργανώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών, υπό την Προεδρεία του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αθηνών π. Θωμά Συνοδινού.

Τα Εγκαίνια τέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παραβρέθηκαν πλήθος Αρχιερέων, Επισκόπων, Αρχιμανδρίτες της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Μέλη της Ιεράς Συνόδου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και επίσημοι Φορέων και Συλλόγων.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Μακαριώτατος μεταξύ των άλλων είπε: «…εγκαινιάζουμε απόψε το Μνημείο Νεομαρτύρων του Έθνους σε αυτόν τον πρόσφατα ανακαινισμένο ιστορικό εκκλησιαστικό χώρο. Με τη σεμνή αυτή τελετή και το λαμπρό αυτό Μνημείο θέλουμε να

τιμήσουμε και να προβάλουμε ως πρότυπα ζωής τις μορφές των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας και του Έθνους. Μορφές ηρωικές, που ακτινοβολώντας το φως του Χριστού, τη δύναμη και την τόλμη της θυσιαζομένης αγάπης, τη φιλοπατρία και τα ιδανικά που εξανθρωπίζουν τον άνθρωπο, συνέβαλαν τα μέγιστα στη διάσωση του Γένους μας, παρά την υποδούλωσή του επί αιώνες στους εξ ανατολών κατακτητές.

Οι Νεομάρτυρες και η υπεράνθρωπη θυσία τους, διατήρησαν ζωντανή τη συνείδηση της Ελληνικότητας, της Ορθοδόξου πίστεως, της γλώσσας, των Ηθών και των Εθίμων του υπόδουλου κατά το σώμα, αδούλωτου κατά το πνεύμα, ευσεβούς λαού που ανατράφηκε με το Ευαγγέλιο, το Ψαλτήριο, τα Συναξάρια των Αγίων, τη Θεία Λειτουργία, τις διηγήσεις για τον Μέγα Αλέξανδρο και τους ήρωες των Ομηρικών επών. Γι’ αυτό και είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι συνετέλεσαν στην κατασκευή του Μνημείου Νεομαρτύρων του Έθνους και στην πραγματοποίηση της

αποψινής τελετής…».

Στο μνημείο, όπως φαίνεται στη φωτογραφεία, είναι γραμμένα δεκάδες ονόματα νεομαρτύρων, στο κεντρικό μνημείο υπάρχουν δύο Άγγελοι κρατώντας στεφάνι, αριστερά και δεξιά δεσπόζουν, η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία και ο Προστάτης Άγιος μας Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Πρόδρομος των Αγωνιστών της Ελευθερίας του Έθνους, 1821.

Η επιλογή αυτή του Αγίου μας σε ένα τόσο λαμπρό και πρωτότυπο μνημείο στο κέντρο της Αθήνας, στην Ιερά Μονή Πετράκη, εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και της Επιτροπής, μας δείχνουν την μεγάλη τους αγάπη που έχουν προς την Αγιοτόκο Αιτωλοακαρνανία και τον Άγιο των Ελληνικών Γραμμάτων, Ευεργέτη του Δουλωμένου Έθνους, το Θεόπνευστο Προφήτη, Ισαπόστολο, Διαφωτιστή του Γένους μας, Ιερομάρτυρα, που δίδασκε Χριστιανισμό και Ελλάδα. Επίσης, στη Μητρόπολη Αθηνών υπάρχει προσκυνητάρι με τον Άγιο μας, Ισαπόστολο Άγιο Κοσμά των Αιτωλό.

Με τις τέσσερες περιοδείες του Αγίου μας, αναφέρθηκε στην Ημερίδα που έγινε στο Αγρίνιο, Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018, από μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αιτωλοακαρνάνων «ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Τοπογράφο – Πολιτικό Μηχανικό ότι, ο Άγιος μας διάνυσε συνολικά σαράντα χιλιάδες χιλιόμετρα και σίγουρα πέρασε από την Ιόνια Οδό η οποία αρχίζει από το Αντίρριο και φθάνει μέχρι την Ήπειρο.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η Ιερή πόλη του Μεσολογγίου προετοιμάζεται να γιορτάσει σε λιγότερο από ένα εξάμηνο την Μεγάλη Επέτειο των Επετείων, τα 200 χρόνια από τον Μεγάλο Ξεσηκωμό, των Επισκόπων, Πορφυρίου και Ιωσήφ Ρωγών, του Κλήρου, των Στρατηγών, ντόπιων και ξένων, γνωστών και άγνωστων Αγωνιστών… «τη νύχτα του Μεγάλου χαλασμού, 10 Απριλίου 1826…».

Στον Κήπο των Ηρώων του Μεσολογγίου, δικαίως υψώθηκαν κατά καιρούς περίλαμπρα μνημεία ευγνωμοσύνης στους Ήρωες του Αγώνα. Δυστυχώς, λείπει το Μνημείο των Ελεύθερων Πολιορκημένων Αγωνιστών – Νεομαρτύρων Κληρικών, λες και η Εκκλησία μας ήταν

απούσα στον Αγώνα όλων αυτών, όλα αυτά τα τετρακόσια χρόνια της σκληρής Σκλαβιάς!!!

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ,

Ύστατη προσπάθειά μας, αφού από το 2012 και στηριζόμενοι στην υπ’ αριθ. Πρωτ. 3941/ 23-01-1998 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία οι Κληρικοί της πολιορκημένης Πολιτείας, ανακηρύχθηκαν Νεομάρτυρες και έγινε σύσταση να μνημονεύονται στην Ηρωική Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, με την προσθήκη «Ευλογητός ει ο Θεός, ο δείξας γενναίους υπέρ σου, αθλούντας τους Νεομάρτυρες, ο υπερύμνητος και ο υπερένδοξος». Ζητούμε την Ανέγερση Μνημείου Κληρικών στον Κήπο των Ηρώων Μεσολογγίου. Η Προεδρεία της Δημοκρατίας μπορεί να είναι Μέγας Χορηγός!!!

Επίσης, από το 2018 και με την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού, ο Σύνδεσμος Αιτωλοακαρνάνων «ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» με ολοκληρωμένο φάκελο που έλαβε αρ. πρωτ. 269604/01-09-2022/ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με επισυναπτόμενα, πλειάδα εγγράφων όπως, Ομόφωνη Απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ψηφίσματα και Επιστολές, ζητά την ονομασία της σήραγγας Κλόκοβα σε «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σε καιρούς χαλεπούς , όπως αυτούς που βιώνουμε, κρίσεως, Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και ανυπαρξίας προτύπων πατριωτισμού, χρειάζεται η Πατρίδα μας και η νέα γενιά να διδάσκεται, να παραδειγματίζεται και να εμπνέεται από παραδείγματα υψηλού Ήθους, Αρετής και Αυτοθυσίας.

Πεποιθότες στην εγνωσμένη σοφία, ευσέβεια και τον φλογερό πατριωτισμό Σας, ευελπιστούμε και παρακαλούμε να ηγηθείτε μιας πρωτοβουλίας για τα παραπάνω. Η Αιτωλοακαρνανία, η Δυτική Ελλάδα, η Πατρίδα Σας, όλοι εμείς και οι επόμενες γενιές, πάντα θα σας τιμούν. Διατελούμε, αναμένοντες την δική Σας πρωτοβουλία.