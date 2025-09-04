Ο «Άγιος Έρωτας» ξανά στο Γαλαξίδι για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν

Με φόντο την πανέμορφη πόλη του Γαλαξιδίου συνεχίζονται τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Alpha TV «Άγιος Έρωτας».

Οι συντελεστές της παραγωγής βρέθηκαν ξανά στον παραθαλάσσιο προορισμό, όπου τους υποδέχτηκε με θέρμη η ιδιοκτήτρια γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής, προσφέροντάς τους φιλοξενία όπως και την προηγούμενη χρονιά.

Η χαρά και η ενθουσιώδης υποδοχή αποτυπώθηκαν στα χαμόγελα συντελεστών και ηθοποιών, οι οποίοι δήλωσαν πως αισθάνονται σαν «στο σπίτι τους» κάθε φορά που επιστρέφουν στο Γαλαξίδι.

Το ειδυλλιακό σκηνικό, με τα γραφικά σοκάκια και τη μοναδική θαλασσινή αύρα, αναμένεται να δώσει και πάλι ξεχωριστή αισθητική στα επεισόδια της νέας σεζόν.