Ο Άγιος Δημήτριος Αγρινίου συμπαραγωγός σε ιστορική ταινία για την Έξοδο του Μεσολογγίου

Ως συμπαραγωγός μετέχει ο Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου σε ιστορική ταινία για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και την προσφορά του επισκόπου Ιωσήφ Ρωγών.

Όπως έκανε γνωστό ο Ιερός Ναός, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ιστορικής ταινίας «Ο φόβος λείπει μόνον…», που τιμά τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και την προσφορά του Ηρωικού Επισκόπου Ιωσήφ Ρωγών, με συμμετοχή άνω των 100 συντελεστών και γυρίσματα σε Μεσολόγγι, Όλυμπο και Έδεσσα.

Το σενάριο έγραψε η ιατρός πρεσβυτέρα Χρυσάνθη Κούκου, αναδεικνύοντας τα γεγονότα της Έξοδου του Μεσολογγίου και την προσφορά του Επισκόπου Ιωσήφ Ρωγών στον αγώνα των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η ανακοίνωση του ναού του Αγίου Δημητρίου:

«ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ...

Από τα γυρίσματα της νέας ιστορικής ταινίας "Ο φόβος λείπει μόνον..." για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τη μεγάλη προσφορά του Ηρωικού Επισκόπου Ιωσήφ Ρωγών στον αγώνα των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, του Τομέα Νεότητας της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας και του Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών με την υπέροχη κινηματογραφική ομάδα που διαθέτει.

Το σενάριο έγραψε η ιατρός πρεσβυτέρα Χρυσάνθη Κούκου, ενώ τη σκηνοθεσία κάνει ο κ. Ανδρέας Χατζηδήμος.

Τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν αρχές Δεκεμβρίου και η προσδοκία είναι να κυκλοφορήσει η νέα ταινία στο τέλος του Μαρτίου, λίγο πριν την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Τα γυρίσματα άρχισαν στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου από την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, συνεχίστηκαν μέχρι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στην Ι.Μ. Λεσινιώτισσας, στο Μεσολόγγι και στην Αγία Ελεούσα. Θα συνεχιστούν στην Ι.Μ. Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο και σε αρχοντικό εποχής στην Έδεσσα.

Οι συμμετέχοντες ξεπερνούν τους 100.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για τη στήριξη τους Μητροπολίτες Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνό και Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ, τον π. Κυριακό και τον π. Απόστολο Χατζηδήμο, εφημέριους του Ι. Ν. Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών, τον κ. Μπάμπη Σιδέρη με τον Σύλλογο Ρούμελη, την κ. Ειρήνη Τσέλιου με το Παραδοσιακό Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Αγρινίου, τον κ. Ανδρέα Τάκη με τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων, τον κ. Φάνη Μπούτη και τον Σύλλογο Ραζηκότσικα Μεσολογγίου, την παραδοσιακή ορχήστρα του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου, τον πολιτιστικό σύλλογο κυρίων Λεσινίου και όλους τους εθελοντές, τόσο της κινηματογραφικής ομάδας Josef van den Berg Γιαννιτσών όσο και τα μέλη της Νεανικής Συντροφιάς του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, τον κ. Παναγιώτη Αυγέρη για τον φωτισμό, τον κ. Αθανάσιο Σαρακανίδα για τα πυροτεχνήματα και τον κ. Νικόλαο Πλακίδια για τις όμορφες παραδοσιακές φορεσιές από την Κατοχή».

Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα: