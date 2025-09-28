Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποχαιρετά το Λάμπρο Κοτρολό - «Καλό ταξίδι φίλε μας καλέ!»

Με βαθιά θλίψη ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αποχαιρετά το Λάμπρο Κοτρολό, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Σε σχετική ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρει:

«Στο όμορφο ταξίδι των εσωκομματικών μας εκλογών το 2015, με στήριξαν από την αρχή και ο Λάμπρος και η Έλενα Κοτρολού. Ήταν οι βασικοί μου πυρήνες στην Αιτωλοακαρνανία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο έτρεξαν για μένα στην αρχή, αλλά και για τον Κυριάκο στον β´ γύρο. Χθες έφυγε από την ζωή ο αγαπημένος μου Λάμπρος, μετά από σκληρή μάχη. Τον ευχαριστώ για όλα και λέω στην Έλενα να είναι πάντα χαρούμενη που είχε έναν τόσο άξιο και καλό σύζυγο.

Λίγα λόγια για το ποιος ήταν αυτός ο καλός φίλος:



Λάμπρος Κοτρολός (1957-2025)



Ιδρυτικό μέλος της ONNEΔ Aγρινίου από το 1974 και από τότε μέχρι σήμερα μέλος της Ν.Δ. με έντονη παρουσία σε όλα τα Συνέδρια και τις εκδηλώσεις του κόμματος.



Εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου για 5 θητείες (1990-1994, 1994-1998, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014).



Εκλεγμένο μέλος του Δ. Σ της TEΔK Aιτωλοκαρνανίας και Αντιπρόσωπος της KEΔKE για 2 θητείες (2002-2006, 2006-2010).



Ιδρυτικό μέλος της Μεταλλοπλαστικής Αγρινίου και εργαζόμενος μέτοχος.



Μέλος σε πολλούς κοινωνικούς και αθλητικούς συλλόγους της Aιτωλοκαρνανίας.



Αθλητής μπασκετ ΓΕΑ Αγρινίου Πρόσκοπος.



Καλό ταξίδι φίλε μας καλέ! Την Έλενα θα την προσέχουμε σαν τα μάτια μας»