Ο Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας: «Δεν πηγαίνω ούτε να τσακώνομαι ούτε να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ακυρώνοντας την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην καταγγελία του, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Δράμας «προσκείμενος στο ΚΚΕ ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου» και όπως γράφει επιτρέπει να γράφουν ακόμα «μέχρι και για να με πυροβολήσουν. Εχω κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά τους» και «κανένας Υπουργός δεν έχει ασχοληθεί με αυτό ειδικά το Νοσοκομείο περισσότερο από μένα».

«Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η επίσκεψη μου αυτή, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, που πριν μερικούς μήνες παραδεχόταν ότι έκανα δεκτά τα αιτήματα τους , προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου. Κάτω από την ανάρτηση του επέτρεψε μέχρι και να δημοσιεύονται σχόλια που καλούν στο να με πυροβολήσουν. Δίπλα σε αυτόν συσπειρώθηκε μία αντίδραση από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, Πασόκ κλπ έχουν βάλει ήδη εκεί μικρόφωνα, κάμερες και ετοιμάζουν αντιπολιτευτικό σόου» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα ο Αδωνις Γεωργιαδης στην ανάρτηση του έχει δημοσιεύσει και βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί έξω από το νοσοκομείο Δράμας.

«Εφτασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού» ανακοινώνοντας ότι «ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου».

«Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά. Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση μέσα από την οποία περιέγραψε όλες τις παρεμβάσεις που έκανε για το νοσοκομείο Δράμας παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων.

Εδώ και πολλά χρόνια οι παθολόγοι στο Νοσοκομείο Δράμας ο ένας μετά τον άλλον παραιτούνται. Όταν έγινα Υπουργός ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα, προκήρυξα τις θέσεις, δεν ήρθε κανένας, μετά μου ζήτησαν να θεσπιστούν κίνητρα, και το Υπουργείο τους έδωσε οικονομικά κίνητρα και ο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

«Εδώ και πολλά χρόνια οι παθολόγοι στο Νοσοκομείο Δράμας ο ένας μετά τον άλλον παραιτούνται. Όταν έγινα Υπουργός ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα, προκήρυξα τις θέσεις, δεν ήρθε κανένας, μετά μου ζήτησαν να θεσπιστούν κίνητρα, και το Υπουργείο τους έδωσε οικονομικά κίνητρα και ο Δήμος, με τον οποίο έχω άριστη συνεργασία επίσης, ξαναπροκηρύξαμε τις θέσεις με αυτά, δεν έκανε αίτηση κανένας.

Μετά δέχθηκα στο γραφείο μου αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την Πρόεδρο των ιατρών του Νοσοκομείου, τον Πρόεδρο του Σωματείου και τοπικούς εκπροσώπους, μαζί με τον βουλευτή μας κ. Κυριαζίδη, το βασικό τους αίτημα να προκηρύξουμε μαζικά και άλλες θέσεις για να έρθουν και οι παθολόγοι. Το αίτημα τους έγινε δεκτό και προχωρήσαμε στην προκήρυξη 20 θέσεων ιατρών για το Νοσοκομείο Δράμας, εξ αυτών 5 παθολόγους. Είχαμε αιτήσεις για τις 15 από τις 20 θέσεις, για όλες τις άλλες πλην των παθολόγων. Τελικά έχουμε ήδη προσλάβει 8 και αναμένονται άλλοι 2 ώστε να φθάσουμε στις 10 θέσεις ιατρών. Τον Οκτώβριο έχω ήδη ανακοινώσει ότι θα επαναπροκηρύξουμε όλες τις θέσεις που έμειναν άγονες.

Επειδή όμως μου έκανε εντύπωση το γιατί τα κίνητρα που θεσπίσαμε προσέλκυσαν όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες πλην των παθολόγων που έχουμε εκεί μεγάλη ανάγκη, αποφάσισα σήμερα να πάω στο Νοσοκομείο να δω από κοντά τί πραγματικά συμβαίνει μήπως βρούμε λύση στο πρόβλημα που μας απασχολεί.

Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η επίσκεψη μου αυτή, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, που πριν μερικούς μήνες παραδεχόταν ότι έκανα δεκτά τα αιτήματα τους , προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου.

Κάτω από την ανάρτηση του επέτρεψε μέχρι και να δημοσιεύονται σχόλια που καλούν στο να με πυροβολήσουν.

Δίπλα σε αυτόν συσπειρώθηκε μία αντίδραση από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, Πασόκ κλπ έχουν βάλει ήδη εκεί μικρόφωνα, κάμερες και ετοιμάζουν αντιπολιτευτικό σόου.

Επαναλαμβάνω στο Νοσοκομείο για το πρόβλημα του οποίου νομοθέτησα ειδικά στην Βουλή και έκανα δεκτά όλα τους τα αιτήματα και προσέλαβα ήδη +10 ιατρούς.

Σημειώστε ότι επιπλέον σε όλα αυτά στο Νοσοκομείο Δράμας το οποίο υποτίθεται έχουμε εγκαταλείψει τώρα επί θητεία μου γίνονται και τα εξής:

Διαμόρφωση Νέας Μονάδας τεχνητού νεφρού, νέου φαρμακείου, νέου εργαστηρίου φυσιοθεραπείας, χώρων διοίκησης και τεχνικής υπηρεσίας και θαλάμων αρνητικής πίεσης και αλλαγές εσωτερικών διαρρυθμίσεων

3,7 εκ

Επίσης προγραμματισμός έργων νέας περιόδου ΕΣΠΑ 1, 5 εκ

Δηλ συνολικά για τις υποδομές του δίνουμε αλλά 5.200.000€…

Ας δούμε όμως και την συνολική εικόνα του υποτιθέμενα «εγκαταλελειμμένου» Νοσοκομείου Δράμας:

77% των οργανικων θέσεων ειναι καλυμμένες (στις 725 οργανικές θέσεις, 558 υπηρετούντες, εκ των οποίων 406 μόνιμοι)

– ⁠Πληρότητα: 48%

– ⁠Σε σχέση με το 2019, υπηρετούν + 9 ιατροί (103 vs 94), +4 νοσηλευτές (306 vs 302), -75 άτομα λοιπό προσωπικό (125 vs 200) *Η μεγάλη μείωση του λοιπού προσωπικού οφείλεται στην αποχώρηση των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν ΣΟΧ (καθαριότητα – σίτιση – φύλαξη).* Για τις εν λόγω υπηρεσίες το νοσοκομείο έχει ήδη συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες.

– Προσλήψεις & διορισμοί *ιατρικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 – Δεκέμβριος 2024: 33 μόνιμοι, 19 επικουρικοί, 3 με ΑΠΥ + 116 ειδικευόμενοι

– Προκηρυγμένες θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ Ιούλιος 2019 – Απρίλιος 2025: *94*, εκ των οποίων οι 44 απέβησαν άγονες

– ⁠ *Προκήρυξη Απριλίου (539 θέσεις)* —Προκηρυγμένες θέσεις/ εκδήλωση ενδιαφέροντος:

1 θέση Παιδιατρικής Επιμελητή Α΄ 3 αιτήσεις

1 θέση Ακτινολογίας Επιμελητή Β’ 1 αίτηση

1 θέση Μαιευτικής & Γυναικολογίας Επιμελητή Β’ 9 αιτήσεις

3 θέσεις για το ΤΕΠ Επιμελητή Β’ 3 αιτήσεις

1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Διευθυντή 0 αιτήσεις

1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Α’ 0 αιτήσεις

2 θέσεις Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Β’ 0 αιτήσεις

2 θέσεις για τη ΜΕΘ Επιμελητή Β’ 2 αιτήσεις

2 θέσεις Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας Επιμελητή Β’ 2 αιτήσεις

1 θέση Δερματολογίας Επιμελητή Β’ 2 αιτήσεις

1 θέση ΩΡΛ Επιμελητή Α’ 4 αιτήσεις

1 θέση Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας Επιμελητή Β’ 4 αιτήσεις

1 θέση Χειρουργικής Επιμελητή Β’ 2 αιτήσεις

1 θέση Παθολογικής Ογκολογίας Επιμελητή Β’ 0 αιτήσεις

1 θέση Νευροχειρουργικής Επιμελητή Β’ 2 αιτήσεις

– Προσλήψεις & διορισμοί *νοσηλευτικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 – Δεκέμβριος 2024: 40 μόνιμοι, 72 επικουρικοί + 14 ειδικευόμενοι

– Προκηρυγμένες θέσεις νοσηλευτικού & λοιπού προσωπικού Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2025: 61

– Ενταγμένο σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α, για τους υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ

– ⁠Ο προϋπολογισμός το 2019 διαμορφώθηκε στα 8,1 εκατ ευρώ, ενώ το 2024 στα 13 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59,7%

Κατόπιν όλων αυτών έχει νόημα πιστεύετε να πάω σε αυτό το Νοσοκομείο, ενώ και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι κανένας Υπουργός δεν έχει ασχοληθεί με αυτό ειδικά το Νοσοκομείο περισσότερο από μένα και να τους δώσω την ευκαιρία να κάνουν όλες αυτές τις ασχήμιες;».

