Ο.Α.Σ. Αιτωλοακαρνανίας: Μαχητική κινητοποίηση και μηχανοκίνητη πορεία στο Μεσολόγγι

Μαχητική κινητοποίηση και μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησε, ο Ο.Α.Σ. Αιτωλοακαρνανίας σήμερα Δευτέρα 13.10.25 στο Μεσολόγγι απαιτώντας μέτρα για την ευλογιά

Με τη σημερινή μας μαχητική κινητοποίηση και τη μηχανοκίνητη πορεία μας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι, δώσαμε απάντηση οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι του νομού, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την ευλογιά, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης των ζωονόσων, αλλά και έμπρακτη-ουσιαστική στήριξή μας, γιατί κινδυνεύουμε με αφανισμό.

Εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο, η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με ευθύνη της κυβέρνησης, των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και τοπικά της Περιφερειακής Αρχής είναι απελπιστική, εφόσον χιλιάδες ζώα έχουν σφαγιαστεί και εκατοντάδες κτηνοτρόφοι μετρούν μεγάλα πλήγματα που για ορισμένους από εμάς, σε αρκετά χωριά, είναι τελειωτικά.

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε το γεγονός ότι την ώρα που απαιτούσαμε την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς «απαντούσαν» με αστυνομοκρατία, κλούβες και ΜΑΤ που είχαν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, επιχειρώντας να μας τρομοκρατήσουν.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγγέλθηκε η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με τις αντίστοιχες ευθύνες των αρμοδίων.

Στην κινητοποίησή μας, μέσω και της παρέμβασης του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Σπύρου Κοτοπούλη, επισημάναμε ότι εδώ και ενάμιση χρόνο, δεν έχουμε δει κανένα μέτρο. Ακόμη και στον ΕΛΓΟ "Δήμητρα" που έχετε την ευθύνη για τα ζώα, που κι αυτά κόλλησαν. Αντί αυτού η κυβέρνηση μας κουνά προκλητικά το δάχτυλο ότι φταίμε εμείς για την εξάπλωση της ευλογιάς, κάτι που καταγγέλλουμε.

Η ευθύνη εξάπλωσης της ευλογιάς βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια, κάθε αρμόδια κρατική υπηρεσία που μένει υποστελεχωμένη. Απορρίπτουμε τη λεγόμενη ανευθυνότητά των αρμόδιων φορέων, αφού μια χαρά έχουν ευθύνη και δίνουν στήριξη στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν όλα τα βάρη πάνω μας, για να προστατευτούν την ίδια ώρα οι βιομηχανίες της φέτας και οι μεγαλέμποροι. Κανείς δεν νοιάζεται για εμάς, για τις επιπτώσεις που έχει αυτή η πολιτική, συνολικότερα της ΚΑΠ της ΕΕ, που εφαρμόζεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά και όσα κόμματα τη στηρίζουν. Είναι η ίδια πολιτική που μας πλήττει, σε όλη την "αλυσίδα", από τον μικρό κτηνοτρόφο έως τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα τρόφιμα κ.α. κλάδους, όπου συνολικά αντιμετωπίζουν και τη μεγάλη ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τα προϊόντα που εμείς παράγουμε και τα λαμβάνουν μεγαλέμποροι και βιομήχανοι από εμάς σε πάμφθηνες τιμές.

Οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν, δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας!

Στην Περιφερειακή Αρχή κατατέθηκε υπόμνημα με τα αιτήματά μας:

-Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς.

-Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους.

-Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου.

-Να εξασφαλιστεί η πλήρης αναπλήρωση του κόστους ανασύστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο σε όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης εστιών της νόσου.

-Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων, με κατεπείγουσες διαδικασίες.

-Να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών για να μπορέσουν να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους σε όφελος του λαού και της εγχώριας κατανάλωσης.

-Να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές στα σύνορα, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για παρακολούθηση της διαδρομής στην εμπορική αλυσίδα ζώων, ζωοτροφών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

-Να εξασφαλιστούν ο έλεγχος και η αυστηρή επιτήρηση των σφαγείων για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

-Ανάπτυξη και πραγματοποίηση προγράμματος εμβολιασμού για την ευλογιά, με επιστημονικά κριτήρια, χωρίς επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους, από τις κρατικές υπηρεσίες.