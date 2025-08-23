Ο 58χρονος που δείχνει... 28: Τα «φυσικά botox» και τα μυστικά μακροζωίας του

Ένας 58χρονος από τη Βραζιλία που δείχνει... 28, ισχυρίζεται ότι συχνά τον περνούν για κάποιον... μισής ηλικίας, χάρη στις μεθόδους που εφαρμόζει για να παραμένει νέος.

Ο λόγος για τον Έντσον Μπραντάο, influencer μακροζωίας από την πόλη Τερεζίνα, ο οποίος προωθεί στο Instagram έναν εναλλακτικό τρόπο αντιγήρανσης που προκαλεί συζητήσεις.

Το μυστικό της νεότητας

Ο Μπραντάο δηλώνει ότι δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε χειρουργικές επεμβάσεις, αποδίδοντας την εικόνα του σε αυστηρή γυμναστική, διατροφή χωρίς ζάχαρη, θετική νοοτροπία και θεραπεία με κόκκινο φως. Στα βίντεό του, που γίνονται viral με εκατομμύρια προβολές, προτείνει «φυσικά botox» μυστικά, όπως τρίψιμο με ντομάτα πασπαλισμένη με ζάχαρη ή μασάζ με παγωμένο αγγούρι για πιο νεανικό και λαμπερό δέρμα.

Αν και τέτοια tips έχουν αμφισβητούμενα αποτελέσματα, ο Μπραντάο υποστηρίζει ότι με συνέπεια μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη ρυτίδων, την καταπολέμηση της ακμής και τη μείωση των μαύρων κύκλων. Οι δερματολόγοι, ωστόσο, τονίζουν πως τα οφέλη είναι προσωρινά και δεν αντικαθιστούν την επιστημονική φροντίδα του δέρματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Edson Brandao (@iamedsonbrandao)

