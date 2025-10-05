Ο 26ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Νεάπολης διεξήχθη με επιτυχία - 120 δρομείς και στις τρεις αποστάσεις

Χθες (4.10.25) διεξήχθη ο 26ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Νεάπολης με επιτυχία. Μετά από 6 χρόνια ο αγώνας επανήλθε με σκοπό να συνεχιστεί κάθε χρονιά με μεγαλύτερη συμμετοχή.

Οι αποστάσεις που έτρεξαν οι δρομείς ήταν 9.700, 40χλμ (δυναμικό βάδην ή τρέξιμο) και 1000μ. για τα παιδιά.

Στην απόσταση των 9.700m νικητές αναδείχθησαν για τους άνδρες οι:

1 ) Μουρτζιάπης Ευάγγελος: 35.45

2 ) Τουφεκούλας Παναγιώτης: 36.18

3 ) Χριστοδούλου Αριστείδης:37.03



και για τις γυναίκες οι:

1 ) Σαπίου Βηθλεέμ: 41.37

2 ) Καλαντζή Τζοβάνα: 46.12

3 ) Σταμούλη Αθηνά: 46.34.

Στο τέλος της εκδήλωσης με πρωτοβουλία της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και του Συλλόγου μας, βραβεύτηκαν με τιμητική πλακέτα οι Πρωταθλητές Στίβου Σταμούλης Κωνσταντίνος και Σταμούλης Νικόλαος του Γ.Α.Σ.Αγρινίου, για τις πολλές χαρές που μας προσφέρουν τόσο σε Πανελλήνιο όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.