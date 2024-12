O 13χρονος μαθητής που διακρίθηκε στην Αστροφυσική

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος είναι ο 13χρονος μαθητής που κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό και να γίνει viral στα social media για την εξαιρετική εργασία του για την Αστροφυσική

Ο μαθητής της Β’ Γυμνασίου του Pierce College παρουσίασε μια ομιλία με τίτλο «Voyager 1 and 2: The Epic Journey in Vast Cosmic Sea», η οποία επιλέχθηκε ως η καλύτερη στο 1ο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, που είχε ως θέμα «Ένα παιδί από τα Βαλκάνια μετράει τ’ άστρα».

Η εργασία του Βίκτωρα ήταν εμπνευσμένη από τις δύο διάσημες αποστολές του Voyager, οι οποίες ηγήθηκαν ο Δρ Σταμάτιος Κριμιζής, νυν πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων της NASA.

Στην ομιλία του, ο Βίκτωρας ανέλυσε τα μηνύματα που στέλνει ο άνθρωπος στα βάθη του Διαστήματος και ασχολήθηκε με τα θέματα επιβίωσης του ανθρώπου σε αυτό το απέραντο κοσμικό περιβάλλον.

Ο κ. Κριμιζής επέλεξε προσωπικά τον Βίκτωρα να βρεθεί δίπλα του και μίλησαν μαζί στην εκπομπή «Συνθέσεις», της ΕΡΤ, με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Μάκη Προβατά, που προβλήθηκε στις 23 Νοεμβρίου.

«Κάποια παιδιά της ηλικίας μου έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, ασχολούνται πολύ με τα social media»

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος μίλησε για την εργασία του αλλά και τα social media. Η ωριμότητά του και ο μεστός του λόγος εντυπωσίασε τους χρήστες των social media.

«Κάποια παιδιά της ηλικίας μου έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, ασχολούνται πολύ με τα social media και γίνεται η μάχη των likes. Προσπαθούν να βγάλουν την καλύτερη φωτογραφία για να πάρουν τα πιο πολλά like. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ασχολούνται με κάτι πιο δημιουργικό. Πλέον, επηρεάζονται πολύ από τα social media.

Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το 1600 περίπου, όταν ο Νεύτωνας ήταν φοιτητής στην Αγγλία, ξέσπασε μια πανδημία και αναγκάστηκε να κλειστεί στο σπίτι του για δύο χρόνια. Αυτά τα δύο χρόνια ήταν τα πιο παραγωγικά χρόνια για τον ίδιο, καθώς ανακάλυψε τους νευτώνειους νόμους, το νόμο της βαρύτητας και τη διάθλαση του φωτός. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν social media, διαδίκτυο και ηλεκτρικό ρεύμα.

»Κάποιοι νέοι φαίνεται πως είναι εθισμένοι με αυτές τις πλατφόρμες. Έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, που αν πέσει σε λάθος χέρια μπορεί να γίνει καταστροφική. Επίσης, θεωρώ ότι αυτά τα περιστατικά (ανήλικης παραβατικότητας) τα υπερπροβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης»

Η παρουσίαση του Βίκτωρα Γιαννικόπουλου

