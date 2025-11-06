Νύφη και γαμπρός στα βουνά της Άμπλιανης — Αγάπη στις κορυφές της Ευρυτανίας

Μία όμορφη στιγμή απαθανατίστηκε στα βουνά της Άμπλιανης Ευρυτανίας, όπου ένας γαμπρός και η νύφη του επέλεξαν τον τόπο καταγωγής τους για την γαμήλια φωτογράφιση.

Την εξαιρετική φωτογράφιση ανέλαβε ο κύριος Νικόλαος Ξεύγενος μαζί με τη σύζυγό του, Θεοδώρα Σαμούρη, δημιουργώντας μοναδικά στιγμιότυπα σε ένα φυσικό τοπίο γεμάτο ομορφιά και ρομαντισμό.

Η επιλογή της Άμπλιανης Ευρυτανίας για αυτό το ξεχωριστό γεγονός αναδεικνύει την ιδιαίτερη σύνδεση του ζευγαριού με τον τόπο καταγωγής τους, αφήνοντας ανεξίτηλες αναμνήσεις σε ένα σκηνικό φυσικής ομορφιάς.

Δείτε τις μαγευτικές φωτογραφίες: