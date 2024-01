Την αγάπη του για τις φτερούγες κοτόπουλου δεν έκρυψε ούτε την ώρα του αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Την ώρα που οι Μιλγουόκι Μπακς επικρατούσαν άνετα επί των των Πέλικανς ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ έκλεψε την παράσταση εντός και εκτός παρκέ. Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση με double double ρεκόρ (30 πόντους και 13 ριμπάουντ) αίσθηση προκάλεσε η κίνηση του Γιάννη να παραγγείλει μέσω κινητού την ώρα του παιχνιδιού φτερούγες κοτόπουλου!

Το συμβάν με τον Αντετοκούνμπο να σκανάρει με το κινητό του το QR code το κατέγραψαν οι κάμερες και αμέσως έγινε viral.

Οι Μπακς πήραν άνετη νίκη 141-117 κόντρα στους Πέλικανς μέσα στο Μιλγουόκι ενόψει του road trip στη Δύση με μεγάλα ματς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ηγήθηκε σκοράροντας 30 πόντους (7/11 βολές, 10/15 δίποντα, 1/1 τρίποντο), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 29 λεπτά, ενώ σημαντικό ήταν το γεγονός πως άλλοι τρεις παίκτες είχαν πάνω από 20 πόντους για το Μιλγουόκι.

Giannis Antetokounmpo scanned the QR code for free wings after the Pelicans missed consecutive fourth-quarter free throws <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> pic.twitter.com/IlO7dFVC5D

— The Athletic (@TheAthletic) January 28, 2024