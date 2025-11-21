Ντουμπάι: Νεκρός ο πιλότος μαχητικού αεροσκάφος στη διάρκεια επίδειξης

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στο Dubai Air Show, όταν ένα ινδικό μαχητικό αεροσκάφος HAL Tejas συνετρίβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης.

Το αεροσκάφος εκτελούσε ελιγμούς μπροστά στο κοινό, όταν κατέπεσε – λίγο μετά τις 14:10 τοπική ώρα – με αποτέλεσμα να υψωθεί πυκνός μαύρος καπνός πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου. Όπως έκανε γνωστό λίγη ώρα αργότερα η Πολεμική Αεροπορία της Ινδίας, ο πιλότος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε πλήθος θεατών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά, που παρακολουθούσαν την επίδειξη από τις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις.

BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Οι διοργανωτές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πτώσης ή για το τι συνέβη στον χειριστή, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

