Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, 2025
Home Κόσμος

Ντουμπάι: Νεκρός ο πιλότος μαχητικού αεροσκάφος στη διάρκεια επίδειξης

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στο Dubai Air Show, όταν ένα ινδικό μαχητικό αεροσκάφος HAL Tejas συνετρίβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης.

Το αεροσκάφος εκτελούσε ελιγμούς μπροστά στο κοινό, όταν κατέπεσε – λίγο μετά τις 14:10 τοπική ώρα – με αποτέλεσμα να υψωθεί πυκνός μαύρος καπνός πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου. Όπως έκανε γνωστό λίγη ώρα αργότερα η Πολεμική Αεροπορία της Ινδίας, ο πιλότος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε πλήθος θεατών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά, που παρακολουθούσαν την επίδειξη από τις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις.

Οι διοργανωτές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πτώσης ή για το τι συνέβη στον χειριστή, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

 

Πηγή: protothema.gr

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.